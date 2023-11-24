За год продуктовая сеть «Магнит» открыла в Прикамье 42 новых магазина

За минувший год федеральная продуктовая сеть «Магнит» открыла в Пермском крае 42 новых магазина, сообщил «Ъ-Прикамье» в интервью директор Уральского округа сети Сергей Олейников. На начало IV квартала 2023 года в Прикамье насчитывается 676 торговых точек сети, тогда как к концу 2022 года в регионе работало 634 магазина «Магнит».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Среди магазинов «Магнит» в Пермском крае работает 417 торговых точек в формате «у дома», 40 дискаунтеров «Моя цена», 209 отделов «Магнит Косметик», шесть гипермаркетов, три аптеки и экспериментальный киоск «Магнит Go» в пермском аэропорту. «В регионе “Магнит” работает уже почти 15 лет. Первый магазин был открыт в феврале 2009 года в Чусовом»,— пояснил Сергей Олейников. В целом за последние три года сеть значительно нарастила свое присутствие в Пермском крае. С начала 2021 года ритейлер запустил здесь более 130 торговых точек.

ПАО «Магнит» является холдинговой компанией группы, занимающейся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит». На 30 сентября 2023 года ритейлер насчитывал 28 707 магазинов, расположенных в 4218 населенных пунктах РФ и Узбекистана. Компания управляет собственной логистической системой, насчитывавшей на 30 сентября 2023 года 45 распределительных центров, имеет автоматизированную систему управления запасами и автопарком. В соответствии с результатами компании по МСБУ, ее выручка за девять месяцев 2023 года составила 1,858 трлн руб., EBITDA — 124 млрд руб.