В Красносулинском районе четверо детей умерли от отравления угарным газом

Следственные органы СУ СКР по Ростовской области возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ) в связи с гибелью четырех несовершеннолетних 23 ноября в хуторе Шахтенки Красносулинского района. Об этом сообщает пресс-служба донского Следкома.

По информации правоохранительных органов, в частном доме, оборудованном печью на твердом топливе были найдены тела детей в возрасте шести, семи, десяти и 15 лет. У всех четырех присутсвовали признаки отравления окисью углерода. На момент происшествия родителей в доме не было.

«В настоящее время выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего»,— сообщила пресс-служба СУ СКР по Ростовской области.

Также проверку по факту происшествия начала прокуратура Ростовской области.

Анастасия Назарова