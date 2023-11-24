В Туапсинском районе в частном доме произошел пожар площадью 70 «квадратов»

Вечером 23 ноября в селе Ольгинко в частном доме произошел пожар. По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, его площадь составила 70 кв. м.

Сообщение о возгорании по улице Черноморская поступило в 17:36. Через 13 минут на место прибыли первые подразделения спасателей.

В 18:00 пожар локализовали на площади 70 кв. м. Через 55 минут возгорание полностью ликвидировали. К устранению пожара привлекались 11 человек и три единицы техники. Пострадавших нет.

Татьяна Ручкина

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