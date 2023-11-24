Более 40% челябинцев назвали самой большой статьей расходов траты на еду

Самой большой статьей расходов 41% жителей Челябинской области, опрошенных службой исследований hh.ru, является покупка еды. Чаще всего так отвечали представители сферы «маркетинг, реклама, PR» (56% респондентов из этой категории назвали еду среди ключевых трат), реже всего – представители розничной торговли (30%).

Для 33% южноуральцев самая весомая статья расходов — выплаты по потребительским кредитам. Больше всего таких респондентов среди работников строительной отрасли, меньше всего — среди сотрудников компаний сферы безопасности.

30% челябинцев ответили, что значительная часть их зарплаты уходит на платежи по ипотеке или аренде жилья. Чаще такие расходы характерны для медицинских работников, реже всего — для сотрудников сферы транспорта и логистики.

В топ-5 самых больших статей расходов жителей региона, кроме еды, потребкредитов и ипотеки, вошли также коммунальные расходы и траты на детей.

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