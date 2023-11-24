В Кировском районе Перми при пожаре погибла мать и двое детей

СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту гибели людей при пожаре в Перми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, сегодня ночью в Кировском районе Перми в одном из частных домов по ул. Чекалина произошел пожар, во время которого погибли женщина 1988 года рождения и двое ее малолетних детей, 2012 и 2018 годов рождения. Еще один человек с ожогами госпитализирован.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты, эксперт-пожаротехник, продолжается осмотр места происшествия. Допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные и процессуальные действия. Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководства СУ СКР по Пермскому краю.