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В Челябинской области младенец погиб в ДТП

В Агаповском районе Челябинской области при столкновении двух автомобилей погибла пятимесячная девочка. Еще два человека попали в больницу, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 23 ноября на 202 км автодороги Чебаркуль – Уйский – Сурменево – Магнитогорск. По предварительным данным, 39-летний водитель ВАЗ 2107 на изгибе дороги влево не справился с управлением, автомобиль занесло и он остановился поперек на проезжей части, после чего в него влетел двигавшийся во встречном направлении ГАЗ. От удара ВАЗ отбросило в левый кювет.

В результате аварии погиб несовершеннолетний пассажир «семерки» – пятимесячная девочка. Водитель и еще два пассажира ВАЗ получили травмы различной степени тяжести. По данным ГИБДД мать с ребенком – жители Верхнеуральского района, ехали из Магнитогорска в Верхнеуральск. По предварительным данным, девочку перевозили на руках без специальной автолюльки.

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