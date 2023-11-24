В Новосибирске ищут подрядчика для строительства футбольного поля за 113 млн руб

Департамент культуры, спорта и молодежной политики Новосибирска объявил поиск подрядчика на строительство футбольного поля с искусственным газонным покрытием на улице Часовой в Советском районе. Стоимость контракта составила 113 млн руб. Поле будет построено для спортивной школы «Энергия», следует из данных портала госзакупок.

Заявки на участие в торгах принимаются до 1 декабря 2023 года. Срок сдачи работ – 16 сентября 2024 года.

В документации к торгам указывается, что параметры футбольного поля должны составить 102,1 на 63,2 метра. Кроме того, подрядчику предстоит построить бытовой блок с раздевалками, санузлом, душевой, тренерской комнатой, инвентарной, помещением для арбитров. Вместимость арены - 149 мест.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Александр Киселев