обновлено 08:15
Ремонт поликлиники в Губахе оценили в 154 млн рублей
Краевое минзакупок ищет подрядчика для капитального ремонта семиэтажного здания взрослой поликлиники в Губахе. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Фото: ya.ru
Как указано в техническом задании, подрядчик должен полностью заменить полы, перегородки, двери, инженерные сети. К работам требуется приступить с 27 декабря 2023 года, сдать объект — 26 июня 2025 года. Максимальная цена контракта определена в размере 154,6 млн руб. Итоги аукциона подведут 7 декабря.
Здание взрослой поликлиники в Губахе было построено в 1975 году.