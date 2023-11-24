Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 08:15

Ремонт поликлиники в Губахе оценили в 154 млн рублей

Краевое минзакупок ищет подрядчика для капитального ремонта семиэтажного здания взрослой поликлиники в Губахе. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Фото: ya.ru

Фото: ya.ru

Как указано в техническом задании, подрядчик должен полностью заменить полы, перегородки, двери, инженерные сети. К работам требуется приступить с 27 декабря 2023 года, сдать объект — 26 июня 2025 года. Максимальная цена контракта определена в размере 154,6 млн руб. Итоги аукциона подведут 7 декабря.

Здание взрослой поликлиники в Губахе было построено в 1975 году.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...