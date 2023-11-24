В Самаре произошел крупный пожар в доме 1917 года постройки

Пожар произошел в Самаре в двухэтажном нежилом доме 1917 года постройки в четверг вечером. Сообщение о происшествии в здании на ул. Степана Разина, 140, поступило на пульт оперативных служб в 21:52 (MSK+1). Об этом сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Происшествие случилось в нежилом двухэтажном здании на ул. Степана Разина, 140

Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Прибывшие на место пожарные подразделения установили, что горит кровля здания на площади сто кв. м. Огонь тушили 11 единиц техники и 43 человека.

Пожар был ликвидирован в 23:24 на площади 120 кв. м. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал.

Георгий Портнов