В Свердловской области похолодает до -25 градусов, затем резко потеплеет

В конце недели в Свердловской области ожидается морозная погода, после которой придет теплый атмосферный фронт. По данным Telegram-канала «Погода в Екатеринбурге», в пятницу, 25 ноября в Свердловской области будет усиливаться похолодание, начавшееся вечером 23 ноября. Пик похолодания придется в ночь на субботу, когда температура воздуха по области понизится до -20°..-25°. При этом морозы будут кратковременными — уже в воскресенье придет потепление.

Днем в Екатеринбурге 24 ноября ожидается температура от -10° до -12°, а также небольшая облачность, ветер юго-западный и западный с переходом на юго-восточный 3-8 м/с, порывы до 10 м/с. В субботу, 25 ноября ночью будет -16°, днем -5°. В воскресенье, 26 ноября ночная температура удержится на -5° и днем повысится до 0°. В понедельник, 27 ноября, ожидается ночью -1°, днем 0°, во вторник и среду температура составит -3°, днем -1°.

Ирина Пичурина

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