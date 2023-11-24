Жителям Юбилейного микрорайона Краснодара отключат отопление из-за утечки

На улице Думенко в Краснодаре произошла утечка. В связи с этим, как сообщили в «Краснодартеплоэнерго», жителям Юбилейного микрорайона отключат отопление.

Приостановку подачи ресурса проведут на выходных, когда в городе будет теплая погода. В компании отметили, что в субботу и воскресенье ожидается потепление почти до 20 градусов. Кроме того, в холодных помещениях садиков и школ не будут находиться дети.

В компании отметили, что утечка не представляет угрозы для теплоснабжения густонаселенного района.

Татьяна Ручкина

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