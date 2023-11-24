В Орске расследуют нападение бездомных собак на девушку

Начата проверка по факту атаки безнадзорных животных на местную жительницу в Оренбургской области. Происшествие случилось в поселке Рабочий в Орске. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Поводом для проверки стала размещенная в сети информация о происшествии. По словам авторов сообщений, во дворе дома стая собак напала на девушку. Она спряталась от агрессивных животных в автомобиле.

Контрольный орган намерен выяснить, исполнил ли муниципалитет принятые ранее меры прокурорского реагирования в этом направлении. Также надзорный орган оценит качество оказания подрядчиком услуг по отлову бездомных животных в Орске.

Георгий Портнов