Петербургский СКА победил московский «Спартак» в домашнем матче чемпионата КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА одержал победу над московским «Спартаком». Встреча, состоявшаяся в Ледовом дворце, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев площадки.

В составе армейцев Петербурга отличились Владимир Алистров, Михаил Воробьев и Александр Никишин. У красно-белых шайбы на свой счет записали Максим Цыплаков и Андрей Локтионов.

Победа над «Спартаком» стала для СКА седьмой подряд в чемпионате. После 33-х матчей команда Романа Ротенберга с 40 очками занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Следующую игру красно-синие проведут 25 ноября — также на своей площадке против нижегородского «Торпедо».

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