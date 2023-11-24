«Салават Юлаев» прервал победную серию омского «Авангарда»
Победная серия «Авангарда» в первенстве Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) завершилась на отметке в 10 матчей. Омичи уступили на выезде уфимскому «Салавату Юлаеву».
Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ
В матче 23 ноября после двух периодов хозяева вели с преимуществом в три шайбы. В третьем одну отыграл Рид Буше. Это была 25-я шайба американского омича в турнире, позволившая ему стать единоличным лидером в списке снайперов КХЛ. Окончательный итог матча — 3:1.
«Я считаю, что “Салават Юлаев” заслуженно победил. В первых двух периодах у соперника было больше желания, лучше движение и точность. В третьем периоде мы нашли в себе силы сыграть на хорошем уровне и скоростях, даже перебросали Уфу в конечном итоге»,— привел сайт КХЛ комментарий главного тренера «Авангарда» Михаила Кравеца.
С 47 очками «Авангард» остался на втором месте в турнирной таблице конференции «Восток».