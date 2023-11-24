В Волгоградской области путевки в санатории подорожали за неделю на 15 процентов

Территориальное управление Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области опубликовало еженедельные данные об изменении цен в регионе.

С14 по 20 ноября подешевели: овощные и мясные консервы для детского питания (2,1 и 1,4% соответственно), картофель (2,3), маргарин (1,7), рис (1,2), гречка и морковь (0,8), белокочанная капуста (0,6), сметана (0,4), вермишель (0,3), сахар, куры охлажденные и мороженые (0,1), сыры (0,04), водка (0,02).

Подорожали за неделю в Волгоградской области: куриные яйца (11,8%), огурцы (10,2), помидоры (6,1), репчатый лук (3,2), фруктово-ягодные консервы для детского питания (2,4), бананы (2), свекла (1,6), макароны (0,9), вареная колбаса (0,6), молоко (0,5 — пастеризованное, 0,3 — стерилизованное), яблоки (0,8), пшено (0,5), сухие молочные смеси для детского питания, пшеничная мука и ржано-пшеничный хлеб (0,4), свинина, сосиски, сардельки, полукопченая и варено-копченая колбасы (0,3), рыба, соль, пшеничный хлеб (0,2), сливочное и подсолнечное масло, печенье, чай, обед в столовой, кафе и закусочной (кроме столовой в организации) (0,1), говядина, творог (0,01).

Валидол подешевел на 0,1%, поливитамины — на 0,02%. Подорожали: левомеколь (3,7%), комбинированные анальгетики (0,9), эргоферон (0,6), ренгалин, нимесулид, метамизол натрия (0,3), аллохол (0,04).

Туалетная бумага убавила за неделю в цене 3%, подгузники — 2,2, женские прокладки и сухие корма для животных — на 1,1, спички — на 1,01%. Зубная паста стала дороже на 3,5%, туалетное мыло — на 1,7, стиральный порошок — на 1%.

Подешевели менее чем на 1% бензины марок АИ-95 и 92, а также дизельное топливо. Остановиться в 4-5-звездочном отеле стало доступнее на 1,7%. «В 1-звездочной гостинице или в мотеле — на 0,2%, 3-звездочных гостиницах — на 0,1%», — говорится в отчете. Помыть авто на этой неделе на 1,2% дешевле, чем на той.

Путевки в санатории подорожали на 14,6%. Мужские стрижки — на 4,8, женские — на 3,8. Цены на билеты в «эконом» самолета прибавили в цене 2%.

Дарья Васенина

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