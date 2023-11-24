Глава СКР ждет доклад о развалившемся в Саратовской области мосте

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию с разрушившимся мостом между двумя селами в Воскресенском районе Саратовской области, сообщил информационный центр федерального ведомства.

О происходящем между Черноморцем и Славянкой стало известно из СМИ и соцсетей. Соединяющий поселения мост находится в аварийном состоянии. Саратовцы на протяжении долгого времени не могут добиться от властей ремонта старого или строительства нового.

«Местные жители испытывают трудности при доставлении продуктов питания и опасаются, что при необходимости по нему не смогут проехать автомобили экстренных служб. Обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли», — говорится в релизе.

В региональном следственном управлении расследуют некое уголовное дело по неуточненной статье. Генерал юстиции Бастрыкин запросил у и. о. руководителя саратовского СКР Дмитрия Костина доклад об установленных обстоятельствах.

Дарья Васенина

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.