В Пугачеве выдали охранное обязательство усадьбе XIX века

Владелец расположенного в Пугачеве объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Комплекс зданий Русского торгово-промышленного банка» получил охранное обязательство, сообщила пресс-служба комитета культурного наследия Саратовской области.

В мае прошлого года министр — председатель комитета Владимир Мухин подписал приказ о включении ансамбля из двух домов и ворот в реестр памятников. «Специалисты установили, что усадьба построена в 1891 году. Согласно Адрес-календарям Самарской губернии и сохранившимся фотографиям, в 1910-х годах здесь начало работу отделение Русского торгово-промышленного банка», — говорится в релизе.

Полученный собственником ОКН документ устанавливает виды и сроки проведения работ, которые ему нужно будет провести на памятнике для поддержания его в надлежащем состоянии.

Дарья Васенина

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