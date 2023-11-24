В Саратовской области от коронавируса восемь человек умерли в 2023 году

С начала года в Саратовской области от новой коронавирусной инфекции скончались восемь человек. Такие данные, передает издание «ОМ — Саратов», озвучил на брифинге региональный министр здравоохранения Олег Костин.

Среди погибших не было детей. Все имели сопутствующие заболевания. За сутки в регионе выявили 91 новый случай COVID-19, 49 из них — несовершеннолетние. В стационарах остаются 56 человек, семеро из них — на кислородной поддержке. Свободы четыре койки. На базе ГУЗ «Областная клиническая больница» в скором времени развернут дополнительные места для беременных с коронавирусом — за неделю заболели девять пациенток.

Параллельно в Саратовской области продолжается рост заболеваемости ОРВИ. За неделю заболели 14,4 тыс. человек, рост оценили в 7%. Продолжается кампания по вакцинации. Господин Костин заметил, что привиться еще не поздно.

Дарья Васенина

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