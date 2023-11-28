IT подросли

По итогам 2022 года продажи у российских IT-компаний выросли на четверть. Участники уральского информационно-технологического рынка говорят, что процесс импортозамещения в отрасли идет активно, хоть и не без проблем: сложности возникают с аппаратным обеспечением, в области аналитических инструментов и баз данных, а также с узкоспециализированными решениями, аналоги для которых создавать дорого. Тем не менее, компаниям уже есть что предложить бизнесу и госорганам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным исследования ассоциации «Руссофт», в 2022 году (особенно во второй его половине) продажи у российских IT-компаний существенно выросли. Совокупная выручка компаний, представленных в базе ассоциации (аккредитованные при Минцифры РФ и имеющие продукты в реестре отечественного ПО.— “Ъ”), увеличилась на 25,5%,— до 2,86 трлн руб.

Участники рынка отмечают, что процесс импортозамещения цифровых решений в стране идет достаточно активно. По данным исследования АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» (ЦКИТ), в 2023 году закупки отечественного ПО занимают порядка 55–60% от всех расходов госкомпаний, а также федеральных и муниципальных властей.

Согласно исследованию IT-компании Naumen, 46% организаций используют одновременно все способы внедрения нового софта: сами разрабатывают IT-решения, адаптируют коммерческое и свободно распространяемое ПО, а также заказывают разработку. «Отсутствие необходимого софта, усиленное нехваткой IT-специалистов на рынке, популяризовало “альтернативные” подходы к созданию ПО. 70% российских компаний делают IT-решения с помощью low-code платформ — составляют системы из готовых блоков, как в конструкторе, с минимальным программированием. Еще два года назад организаций, использующих “низкий код”, было практически в 2,5 раза меньше — 25%»,— отметил CEO компании Naumen Игорь Кириченко. По его словам, малый бизнес также активно переходит на отечественное облачное ПО. Например, спрос на ряд облачных решений Naumen с февраля 2022 года вырос в три раза.

Добровольно-принудительное замещение

Понимая, что автоматизация и цифровизация позволят достичь реальных экономических эффектов, многие промышленные компании начали заниматься этим вопросом еще несколько лет назад. И уже тогда крупные индустриальные холдинги смотрели на российские решения, подчеркнул технический директор ГК «Цифра» Павел Гриневич. С уходом западных компаний для российских вендоров ПО возможности расширились. По данным «Руссофт», продажи софтверных компаний на внутреннем рынке поднялись на 37,1% — до 1,11 трлн руб. С учетом резкого сокращения зарубежных продаж на 21% (до $7,95 млрд) совокупный оборот российских софтверных компаний по итогам 2022 года увеличился на 6,7% — до 1,66 трлн руб.

По словам генерального директора компании «СКБ Контур» Михаила Сродных, в России неплохо идут дела с замещением ряда таких специфических решений, как платформа Miro или приложение Notion. «Полностью отказаться от этих сервисов большинство компаний не могут — на них завязано множество бизнес-процессов, при этом нет аналогов с полным функционалом и возможности экспорта информации в другие сервисы. Однако тенденция на уменьшение числа пользователей и затрат компаний на использование этих продуктов заметна,— отметил господин Сродных.— При этом есть сферы, где уже появились и успешно функционируют аналоги зарубежных решений. Прежде всего, те, которые в меньшей степени проникают в производственные процессы. Наглядный пример — сервисы ВКС, которые тоже требуют интеграции, но все же не настолько глубоко “прошивают” всю компанию».

В исследовании Высшей школы экономики (ВШЭ) говорится, что внедрение технологических инноваций российскими компаниями сейчас носит скорее вынужденный характер, что приемлемо в сценарии догоняющего импортозамещения, но не отвечает задачам инновационной экономики и «суверенного» технологического развития.

Уральские IT-компании с этим не вполне согласны, ведь многие компании в процессе перехода на отечественное ПО внедряют новые технологии, расширяя функциональные возможности продуктов. «Да, из-за ухода западных вендоров и нехватки IT-решений внедрение технологических инноваций носит в том числе вынужденный характер. Однако рынок информационных технологий на фоне импортозамещения развивается опережающими темпами, что приводит к появлению новых цифровых решений. Следующий этап — это развитие конкуренции в освободившихся нишах и переформатирование рынков в пользу более инновационных и успешных игроков»,— считает руководитель направления продуктового маркетинга UDV Group Сергей Овчинников. По мнению Михаила Сродных, импортозамещение можно условно разделить на четыре волны: «Поначалу пользователю было важнее всего, чтобы продукт был отечественным, позже главным критерием стала функциональность решения. Сейчас идет третья волна, связанная с экосистемностью. Четвертая волна, которая скоро наступит,— это гонка технологий».

Эксперты ожидают, что следующие два года станут прорывными в части реализации стратегии цифровой трансформации и импортозамещения. «Сейчас организации делают первые шаги к внедрению отечественных продуктов с применением качественных проверок и оценивают последствия, которые при некорректном подходе могут принести не только финансовые, но и репутационные риски. Сдерживающим фактором перехода является и наличие российского парка оборудования, который сложно соединить в единую систему»,— рассказали в «Ростелекоме».

Нехватка железа и мозгов

Несмотря на то, что российский рынок IT-решений развивался годами и импортозамещение началось задолго до февраля 2022 года, ситуация и сейчас остается напряженной. «Наши программы работают на “железе” западной разработки, а российских альтернатив ему нет. Критический сегмент — сетевое оборудование. Заменить его нечем, приходится использовать параллельные каналы импорта»,— пояснил Михаил Сродных. О сложностях с аппаратным обеспечением говорит и Павел Гриневич: «Для части аппаратных решений “Цифры” удалось найти эквивалентные комплектующие от альтернативных поставщиков, а для части оборудования таких эквивалентных замен просто не существует. Особенно это касается наших инновационных разработок для автономной и роботизированной техники».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран При наличии уникальных IT-решений разработчикам часто не хватает «железа»

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ При наличии уникальных IT-решений разработчикам часто не хватает «железа»

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Замещение иностранных решений в области аналитических инструментов и баз данных (MSSQL, BI, Excel) также идет непросто — здесь, отмечает господин Сродных, требуется обновление большого объема кодовой базы и интеграций. Проще обстоят дела с программным обеспечением от Microsoft, которое частично замещается, однако пользователи говорят об эффекте «кусочной» инфраструктуры из старых и новых решений, из-за чего затраты на содержание такой системы могут удваиваться.

«Еще одной проблемой для IT-сферы является уход с российского рынка поставщиков узкоспециализированных программных и аппаратных решений, чьи аналоги в России до сих пор не разрабатывали. Заместить их в моменте будет непросто из-за дороговизны создания,— указывает Сергей Овчинников.— Подобные проблемы существуют, например, с высокопроизводительными межсетевыми экранами с применением интегральных схем специального назначения. Экономически такие системы выгодно производить только при крупных тиражах от 100 тыс. штук, поэтому такое производство могут позволить себе только глобальные компании, работающие по всему миру».

По словам Михаила Сродных, в России осталось немало отраслей с запросом на отечественное ПО, где решение все еще не представлено. «Не каждая компания готова приступить к разработке без понимания, сойдется ли юнит-экономика нового решения. Ведь для оценки потенциального рынка нужно понимать, какие альтернативные продукты разрабатывают конкуренты, и вероятность того, что клиенты вернутся к привычному западному софту при первой возможности»,— пояснил он. Игорь Кириченко согласен с ним: «Существует несколько отраслевых сегментов, где спрос сконцентрирован в малом числе заказчиков и не возникает “пространства” для вендорского бизнеса. Сейчас эта проблема решается. Например, благодаря инициативе председателя правительства РФ Михаила Мишустина в рамках Индустриальных центров компетенций (ИЦК) появляются первые консорциумы заказчиков, которые формулируют консолидированное техзадание для разработки специализированного узкоотраслевого ПО, скажем, в области добычи нефти или управления производством».

Урал подобрал аналоги

На российском рынке уже есть множество решений, не только замещающих ушедшие аналоги, но и предлагающих собственный функционал.

Например, «СКБ Контур» прошлой весной адаптировал и выпустил на рынок линейку импортозамещающих сервисов, которыми несколько лет пользовались внутри компании. Среди них: сервис видеосвязи «Контур.Толк», база клиентов которого по РФ с октября 2022 года по октябрь 2023 года выросла в 4,3 раза, а по Свердловской области — в шесть раз. Сейчас компания в рамках проекта развивает систему сервисов: цифровое решение для проведения вебинаров, платформу для онлайн-курсов, собственный мессенджер. Также в портфеле компании есть сервис удаленной техподдержки, безопасного онлайн-подключения к другим компьютерам через программу «Контур.Доступ» — аналог программы TeamViewer, а также сервис для управления доступом к корпоративным приложениям и защиты от взлома «Контур.ID» — аналог решений от Google и Microsoft Azure.

Компания Naumen в 2023 году также реализовала много проектов импортозамещения решений для крупного бизнеса — банков, страховых компаний, производственных предприятий и ритейлеров — в области дистанционного клиентского обслуживания (рынки Customer Experience & Customer Engagement) и управления IT (IT & Enterprise Service Management). По словам Игоря Кириченко, многие компании ищут аналоги продуктам австралийского вендора Atlassian — системе для управления проектами и задачами Jira и решению для управления знаниями Confluence. Он утверждает, что в стране все еще остается достаточно много инсталляций Avaya, Cisco и Genesys в области платформ контактных-центров, а также решений Microfocus, BMC и Microsoft, которые используются в области управления процессами IT-служб (ITSM).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уральские IT-компании готовы предложить целый стек инфраструктурного ПО

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Уральские IT-компании готовы предложить целый стек инфраструктурного ПО

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

ГК «Цифра» сосредоточена на разработке замены MES-решений от ушедших Aveva или Wonderware — универсального кроссотраслевого решения, построенного на базе индустриальной платформы ZIIoT. «Еще один наш флагман — интеллектуальная система диспетчеризации горно-транспортного предприятия АСУ ГТК “Карьер”. Это решение с большой историей и значительной клиентской базой: “Кузбассразрезуголь”, СУЭК, АЛРОСА, “Евраз”. Раньше мы конкурировали с такими системами, как Wenco, Modular, а теперь их заменяем»,— подчеркнул Павел Гриневич. Отдельно он отметил решения класса MDC и MES в дискретном производстве и металлообработке на базе ПО «Диспетчер», к которому подключили уже 15 тыс. единиц оборудования по всей стране. Здесь компания готова заменять решения таких западных вендоров, как Siemens и Montronix.

Ключевой продукт UDV Group в области импортозамещения — промышленный межсетевой экран UDV Industrial Firewall, разрабатываемый в сотрудничестве с АО «НИЦ». Решение отличается применением открытой аппаратной архитектуры RISC-V. «Заказчики получают санкционно устойчивое решение, в котором отсутствуют высокотехнологичные решения из западных стран. Уже есть опытные образцы изделия, которые проходят апробацию в сетях заказчиков. Параллельно проводится сертификация межсетевого экрана по требованиям ФСТЭК России»,— рассказал Сергей Овчинников.

По данным «Руссофт», по итогам 2022 года на уральские IT-компании приходилось 13% выручки от продажи софта и оказания услуг по внедрению и поддержке ПО. По оценке «Ростелекома», на сегодняшний день 78 % свердловских IT-компаний разрабатывают стратегию импортозамещения. «В Свердловской области сформировалось сильное IT-сообщество. У нас свыше 6 тыс. IT-компаний, по этому показателю мы входим в пятерку регионов России. И занимаем четвертое место по размеру выручки от разработки. Рынок российского программного обеспечения, в том числе в области кибербеза, демонстрирует серьезный рост»,— подчеркнул Михаил Сродных.

Среди факторов, влияющих на успешность проектов в части импортозамещения в регионе,— высокий научный потенциал, основанный на деятельности УрФУ и институтов Уральского отделения РАН, указывает Сергей Овчинников. «В Свердловской области множество промышленных предприятий с развитой производственной базой. Кроме того, многие крупные компании в Свердловской области имеют собственные центры разработки»,— добавил он.

Кибербезопасность

По данным фонда «Центр стратегических разработок», доминирование российских вендоров средств защиты информации (СЗИ) значительно усилилось — 70% рынка в 2023 году против 61% в 2021 году. «Геополитические события 2022 года не смогли нанести российскому рынку кибербезопасности существенного вреда и скорее являются стимулами дальнейшего стремительного развития»,— говорится в отчете.

По словам Сергея Овчинникова, отечественный рынок кибербезопасности и так во многом состоял из российских решений, особенно в госсекторе: «Отчасти это было связано с нормативными ограничениями и необходимостью применения сертифицированных СЗИ по требованиям ФСТЭК России. С введением санкций и уходом западных поставщиков меняться в сторону отечественных аналогов стали IT-инфра­структуры заказчиков, и это заставляет разработчиков ИБ-решений уделять больше внимания технической совместимости своих продуктов».

Активность злоумышленников заставляет и государство, и бизнес предельно серьезно относиться к вопросам обеспечения информационной безопасности. «Подтверждением этому служат жесткие комплексные требования регулятора к объектам значимой КИИ, которые должны вступить в полную силу в 2025 году. Ужесточаются требования и со стороны служб ИБ клиента. Предприятия, не попадающие под КИИ, сегодня также понимают необходимость инвестирования в средства кибербеза»,— заключил Павел Гриневич.

Анна Лапина