Импортозамещение работает над именем

Свердловская область давно и планомерно занимается системной поддержкой предприятий, ориентированных на импортозамещение и действующих в стратегически важных отраслях. В регионе есть примеры компаний, которые изначально работали в этом направлении и которые изменили вектор на фоне введения санкций. Однако и те и другие отмечают, что развитие производств, способствующих достижению технологического суверенитета, столкнулось с нехваткой кадров и низкой информированностью о доступных сейчас аналогах комплектующих и о действующих импортозамещающих предприятиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Импортозамещающие производства не только закрывают потребности в ушедших с рынка товарах, но и делают серьезный вклад в ВРП

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Импортозамещающие производства не только закрывают потребности в ушедших с рынка товарах, но и делают серьезный вклад в ВРП

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сам себе инвестор

Почти два года прошло с момента, когда российская экономика взяла курс на технологический суверенитет. По мнению экспертов, в Свердловской области наибольшие успехи в импортозамещении продемонстрировали такие отрасли, как ОПК, деревообработка, трубная и мебельная промышленности и другие отрасли, которые считаются «удаленными от технологической границы». В числе причин успеха называются повышение уровня переработки, относительно доступные технологические решения, ориентация на развитие экспорта, а также вливание инвестиций.

Инвестиционный климат Свердловской области благоприятен для развития бизнеса, в том числе импортозамещающего. Судить об этом можно по активности инвесторов. Так, в прошлом году сумма вложений в основной капитал в регионе достигла 542 млрд руб. — с учетом инфляции это на 11,5% больше, чем годом ранее. В то же время в среднем по стране показатель в 2022 году вырос всего на 5%.

«В прошлом году региональные предприятия активно включились в реализацию политики “технологического суверенитета”, что привело к резкому росту объемов производства. В 2022 году почти на 30% выросли объемы инвестиций в обрабатывающую промышленность. Положительную динамику продемонстрировали металлургия, машиностроение, химическая промышленность и другие,— рассказал генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области (АИСО) Михаил Васильев.— Как и любое производство, импортозамещающие предприятия для региона — это налоги, рабочие места, поддержка смежных отраслей, вклад в ВРП, а также закрытие потребностей по созданию продуктов, которые востребованы другими производствами в разных регионах страны».

Поэтому власти стараются стимулировать развитие импортозамещающих производств и всячески поддерживают их, предоставляя преференциальные площадки и меры поддержки. Такие институты развития, как АИСО, помогают в режиме «единого окна» наладить контакты с финансово-кредитными, образовательными, ресурсоснабжающими и государственными учреждениями и решить другие проблемы, связанные с открытием и развитием бизнес-проектов.

«Барс» на страже технологического суверенитета

В Свердловской области уже давно существуют перспективные с точки зрения технологического суверенитета предприятия. Например, компания «Дата-центр Автоматика». Ее специалисты еще в 1990-е годы разработали систему «СТАРК» («Статистика, распознавание, кластеризация».— “Ъ”), на основе которой создали машину «БАРС» — «Банковскую автоматическую распознающую систему». С ее помощью можно было проверять качество только напечатанных банкнот и сортировать деньги в банках — на годные, ветхие, которые отправлялись на уничтожение, и сомнительные, которые направлялись на экспертизу. Сейчас разработанная технология принадлежит Гознаку.

«Революционного в этой машине было то, что она обладала техническим зрением — с помощью камеры сканировала банкноты в разных спектрах, по заданным параметрам и выносила вердикт по результатам обработки изображения. Для того времени это были прорывные технологии»,— пояснил директор по инновациям компании Дмитрий Беренов, добавив, что именно «БАРС» лежит в основе той системы, через которую сегодня в России проходит каждая банкнота и которая обеспечивает технологический суверенитет страны в этом направлении.

Сейчас «Дата-центр Автоматика» разрабатывает программное обеспечение, которое устанавливается на производствах и позволяет собирать всю информацию о текущей работе предприятия в режиме реального времени. «Мы не заменяем существующие программы, они продолжают действовать. Но наша разработка Data-Track встает над всеми этими программами и превращает разрозненные данные в единое целое. По сути, программа работает с Big Data, что очень актуально для предприятий»,— рассказал господин Беренов. По его словам, Data-Track предоставляет доступ к сведениям о каждом этапе производственной цепочки, что позволяет оперативно анализировать и принимать бизнес-решения, оптимизировать работу и получать выгоду: «Данные приносят выгоду тогда, когда к ним есть доступ в реальном времени и в понятной универсальной структуре».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одной из главных проблем импортозамещающих производств является низкая известность на рынке

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Одной из главных проблем импортозамещающих производств является низкая известность на рынке

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Data-Track уже доказала свою эффективность на предприятии «Северсталь» и Новолипецком металлургическом комбинате. Будучи участником программы «Региональные чемпионы», которую курирует АИСО, «Дата-центр Автоматика» получил грант фонда «Сколково» на разработку и внедрение своего IT-решения на Абинском электрометаллургическом заводе. Внедренная цифровая система управления заводом объединила данные от всех цехов в единую базу, чтобы централизованно хранить информацию о технологических процессах. Теперь сотрудники предприятия могут проследить, как была создана конкретная продукция, почему возникли ошибки в работе, а также оптимизировать производственный процесс. Результатом внедрения системы стало повышение производительности труда на 10%, рост энергоэффективности на 20%, сокращение простоев на 15% и повышение качества выпускаемой продукции в целом.

Успех проекта на Абинском электрометаллургическом заводе позволил «Дата-центр Автоматика» продвинуть свои продукты на новые для компании отраслевые рынки и начать сотрудничество с ведущими российскими интеграторами, в частности, «Т1 Интеграция», «Ай-Теко» и другими.

Несмотря на то, что в «системах третьего уровня автоматизации», которые стоят над программами по управлению оборудованием и производственными линиями (первым и вторым уровнем автоматизации соответственно.— “Ъ”), неразрешимых проблем с импортозамещением нет, Дмитрий Беренов считает, что на фоне ухода зарубежных вендоров потребность в российских разработках по типу Data-Track значительно возросла. «Ведь это по своей сути инструменты для постоянного развития. Их можно внедрить в производство единожды, а затем масштабировать и получать положительный экономический эффект»,— заключил он.

Заместить нельзя построить

Среди действующих в Свердловской области импортозамещающих производств есть те, которые начинали свой путь с локализации иностранных производств, но вскоре стали выпускать продукцию на основе полученного опыта. Так развивалось предприятие «Гидронт», которое является одним из лидеров российского рынка в области производства объемного гидропривода, разработки гидравлических и мехатронных систем.

Более 10 лет компания ориентировалась на поставки итальянского гидравлического оборудования. А несколько лет назад решила наладить собственное производство, поскольку зарубежная гидравлика в большинстве случаев не учитывает особенности уральского климата и в результате быстро изнашивается. Ремонт же требует денег и времени. В 2019 году с помощью Агентства по привлечению инвестиций «Гидронт» получил статус участника приоритетного инвестпроекта Свердловской области и начал строить производство импортозамещающей гидравлической аппаратуры при помощи цифровых двойников.

«Начиная с 2014 года мы видим неподдельный интерес к нашей продукции как со стороны производителей, так и со стороны государства. После распада СССР российских предприятий, способных производить гидравлику, практически не осталось,— отметил заместитель генерального директора компании Алексей Матанцев.— Однако на данный момент спрос превышает наши производственные возможности, которые способны были бы удовлетворить внутрироссийскую потребность в обычных условиях. Полагаю, что реализация инвестпроекта позволит решить эту проблему».

Потребность в гидравлической продукции в России существует давно. Сейчас особенно остро в ней нуждаются производители сельскохозяйственной, дорожной, коммунальной и строительной техники. Продукция «Гидронта» востребована и у компаний-производителей горношахтного и нефтегазодобывающего оборудования, на самоходных подъемных платформах.

Их собственная «Лига»

Есть в экономике региона примеры, когда из-за санкций компании были вынуждены перестроить свои процессы на импортозамещение. Так произошло с компанией «Лига», которая занимается разработкой и производством интерактивного оборудования и устройств самообслуживания для культурно-образовательной сферы и городской среды. «Вектор сместился на импортозамещение после введения санкций, когда все цепочки поставок прервались, а государство начало ориентировать предпринимателей на создание и покупку отечественных продуктов»,— рассказал директор компании Алексей Лежнин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Некоторые уральские предприятия изначально занимались импортозамещением

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Некоторые уральские предприятия изначально занимались импортозамещением

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ранее «Лига» закупала комплектующие у европейских компаний, после введения санкций перешла на российские и китайские аналоги. Так, например, все оборудование стали выпускать с использованием российского процессора от «Байкал Электроникс». В 2023 году компания закупила новое оборудование и увеличила производственные мощности — сейчас она может отгружать до 1,5 тыс. единиц интерактивных панелей в месяц. Являясь участником проекта «Региональные чемпионы», «Лига» попала в реестр Минпромторга РФ как отечественный производитель импортозамещающего продукта. При поддержке Агентства по привлечению инвестиций она прошла отбор на бесплатное участие в производственном акселераторе «Прорыв» и начала работу с инвестиционной платформой «ВДело».

В будущем компания намерена использовать еще больше отечественных комплектующих и открыть собственное производство компонентов. Для этого руководство рассматривает в регионе площадки, где можно будет разместить завод площадью 5 тыс. кв.м. Предполагаемый объем инвестиций составит 5 млрд руб. «Конечно, в начале пути производство может выходить дороже китайских аналогов. Но со временем, когда наши производственные цепочки будут отработаны, мы сможем прийти к такому же ценообразованию, как в Китае»,— отметил господин Лежнин. По его словам, компания планирует поставлять свою продукцию не только на российский рынок, в качестве потенциальных рынков сбыта рассматриваются Казахстан, Белоруссия, ОАЭ.

Знать, чтобы доверять

Несмотря на новый вектор российской экономики, задачи полностью заменить все материалы, изделия и комплектующие на отечественные не стоит, отмечает завкафедрой мировой экономики и внешнеэкономической деятельности УрГЭУ Оксана Фальченко. «Власть выделяет критически важные отрасли и поддерживает реализуемые в них импортозамещающие проекты, поскольку в первый период они могут быть убыточными. Пока еще мало времени прошло, чтобы дать оценку эффективности этим мерам»,— полагает эксперт.

Однако сами участники рынка уже отмечают значительную пользу от предоставляемых им мер поддержки — они позволяют решить инвестиционные вопросы и стимулируют развитие производств. «Субсидии, льготы, гранты от фондов — все это очень важно. Реализация проекта может занять несколько лет, и деньги за него компания получит в конце реализации, что неудобно. А здесь средства выделяются сразу. Это спасение для тех, у кого длинный период внедрения своих проектов»,— пояснил Дмитрий Беренов.

Все же есть сложности, с которыми меры поддержки помочь не могут. В частности, серьезный кадровый дефицит и трудности с приобретением средств производства. «Отрицательным фактором является недостаток информации по оборудованию, которое можно ввести в страну без затруднений. Ранее на рынке была представлена номенклатура американской, японской, европейской техники. Она была хорошо изучена, ее характеристики были известны всем, а работоспособность проверена временем,— рассказал Алексей Матанцев.— Сейчас же завозят оборудование из Китая, Индии, Индонезии и других стран Юго-Восточной Азии. Оно плохо каталогизировано, имеет короткий опыт использования. Малые предприятия не могут позволить себе экспериментальные работы в этом направлении, в связи с чем помощь институтов развития и бизнес-объединений в данной ситуации была бы неоценима».

Еще одна проблема, с которой сталкиваются импортозамещающие производства,— их низкая известность среди заказчиков. «Нужно проходить изматывающий марафон из большого числа вопросов и анкет. Это не требования законодательства, а простое недоверие компаний. Порой даже нельзя зайти в отрасль, не имея опыта работы в ней и готового кейса, который можно представить в качестве референса. Это замкнутый круг для разработчика, который создает новое решение», — пояснил Дмитрий Беренов. По его словам, даже обладая конкурентоспособным продуктом, малому бизнесу не всегда удается это доказать: «Чтобы доверять импортозамещающим производствам, люди должны знать о нас. И такие организации, как АИСО, оказывают значительную информационную поддержку. Это необходимо, чтобы заработать доверие клиентов».

Анастасия реутова