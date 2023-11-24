В Рыбинске начинают проектирование речного вокзала

В Рыбинске приступают к подготовке проектно-сметной документации для речного вокзала. Об этом сообщил заместитель главы города по архитектуре и градостроительству Алишер Рустамов на очередном заседании постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам муниципального совета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Речной вокзал, 2008 год

Фото: Василий Максимов, Коммерсантъ Речной вокзал, 2008 год

Фото: Василий Максимов, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Рыбинске хотят восстановить речной вокзал-дебаркадер, который сгорел в 2011 году. Новый дебаркадер получит ту же окраску, что и прежний. Как рассказал господин Рустамов, сейчас приступают к разработке проектно-сметной документации для речного вокзала.

«Сейчас заключается контракт, получаем мы заключение экспертизы, на 2024 год у нас 19,8 млн предусмотрено, и дальше уже будем приступать непосредственно к реализации»,— сказал замглавы.

Алла Чижова