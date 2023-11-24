В Ярославской области открыли памятную доску основателю музея кацкарей

Памятную доску в честь ушедшего из жизни известного писателя, краеведа и журналиста Сергея Темняткина открыли на здании Этнографического музея кацкарей в Мартынове. Об этом сообщила глава Мышкинского района Ольга Минаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Минаева, «Вконтакте» Фото: Ольга Минаева, «Вконтакте»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Сергей Темняткин скончался в октябре этого года. Он родился в Мышкинском районе. Работая в школе деревни Мартыново учителем русского языка и литературы, начал собирать местный фольклор, записывать слова диалекта жителей бывшей Кацкой волости (по реке Кадка), выпускать газету, а впоследствии журнал «Кацкая летопись». В 2000 году по инициативе Сергея Темняткина в Мартынове открылся Этнографический музей кацкарей, ставший популярным туристическим объектом.

Спустя месяц после ухода из жизни Сергея Темняткина в его честь открыли мемориальную доску. «Сегодня открыли памятную доску Сергею Николаевичу Темняткину, основателю Этнографического музея кацкарей, неутомимому краеведу, беззаветно любившему свой край»,— написала госпожа Минаева 23 ноября.

Алла Чижова