Следствие смягчилось к Михаилу Асееву

В Самаре суд по ходатайству следователя изменил меру пресечения врио министра строительства региона Михаилу Асееву, он переведен под домашний арест. На прошлой неделе чиновник был арестован и помещен в СИЗО на месяц и шесть дней, до 20 октября. Врио министра подозревается в превышении должностных полномочий в период руководства ГКУ СО «Управление капитального строительства». В суде Михаил Асеев не стал отрицать вину. Через несколько дней после ареста стало известно, что прокуратура Самарской области утвердила досудебное соглашение между подозреваемым и главным следственным управлением областного ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Октябрьский районный суд Самары в среду, 22 ноября, изменил меру пресечения врио министра строительства Самарской области Михаилу Асееву, из СИЗО его перевели под домашний арест. Высокопоставленного чиновника регионального правительства арестовали неделю назад до 20 декабря. В отношении Михаила Асеева ГСУ ГУ МВД по Самарской области расследует уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, Управление капитального строительства необоснованно перечислило 194 млн руб. ООО «Волгатрансстрой-проект» (входит в ГК «Волгатрансстрой» Вячеслава Сонина) в рамках госконтракта на проектирование строительства станции метро «Самарская». Деньги якобы были выплачены без положительного заключения государственной экспертизы. Арбитражный суд Самарской области в марте этого года отказал УКС во взыскании этой суммы обратно. Как следует из судебного решения, руководство Управление капитального строительства само распорядилось приостановить госэкспертизу из-за необходимости корректировки проектной документации по объекту «Проектирование и строительство метрополитена в городском округе Самара», после того как правительство РФ одобрило региону 10,4 млрд руб. инфраструктурного кредита.

Почти одновременно с Михаилом Асеевым в Октябрьском районном суде был арестован почти на два месяца, до 12 января следующего года, бывший первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, он также подозревается в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, зачитанной в ходе вчерашнего заседания, Виктор Кудряшов, действуя в составе ОПГ, подписал в интересах «Волгатрансстроя» документы об увеличении предельной стоимости строительства станции метрополитена «Театральная» в Самаре до 18,4 млрд руб., после чего был проведен очередной аукцион, победителем которого стала структура ВТС, позже ей было выплачено 3 млрд руб. аванса. Таким образом, по данным следствия, была создана видимость эффективного использования инфраструктурного кредита. Виктор Кудряшов своей вины не признал. Более того, следствие считает, что при экономическом обосновании кредита Виктор Кудряшов «сознательно ввел в заблуждение президента Владимира Путина и правительство РФ». После арестов чиновников и серии обысков в офисах «Волгатрансстроя» глава компании Вячеслав Сонин заявил СМИ, что приостанавливает строительство «Театральной» и отказывается от аванса. Депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев сообщил в своем Telegram-канале, что обратился в ФАС РФ с предложением внести группу компаний в реестр недобросовестных поставщиков.

Через несколько дней после ареста врио министра строительства стало известно, что прокуратура Самарской области утвердила досудебное соглашение между им и ГСУ регионального ГУ МВД.

Как поясняет адвокат московской коллегии адвокатов «Делоер» Владимир Подолин, досудебное соглашение позволяет закрепить обязательства обвиняемого или подозреваемого в части содействия раскрытию и расследованию преступления, а взамен позволяет получить гарантии смягчения наказания. «То есть такое соглашение позволяет закрепить обязательства сторон друг перед другом. По сути это сделка между обвинением и защитой, в соответствии с которой стороны согласовывают условия ответственности подозреваемого или обвиняемого после возбуждения уголовного дела или предъявления обвинения соответственно. Сама возможность и порядок заключения такого соглашения установлены п. 61 ст. 5 УПК РФ.»,— говорит Владимир Подолин.

Сабрина Самедова