Суд не поверил в самооборону

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил до 21 января в СИЗО авторитетного бизнесмена Александра Дискова по прозвищу Фартовый по обвинению в покушении на убийство и в хулиганстве. Поводом стала потасовка у бара «Нравы», в ходе которой обвиняемый использовал пистолет и нанес травмы оппоненту. Защита Александра Дискова утверждает, что его действия надо квалифицировать как самооборону, а меру пресечения должен был выбирать гарнизонный военный суд, так как бизнесмен оказался действующим военнослужащим, находящимся в отпуске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Дисков с обвинениями не согласен

Фото: Мария Шараева Александр Дисков с обвинениями не согласен

Фото: Мария Шараева

Как рассказал “Ъ-Урал” адвокат Георгий Краснов, Александра Дискова задержали за потасовку возле бара «Нравы» на ул. Радищева 22 ноября в аэропорту Кольцово, когда он прилетел домой после отпуска в Дубае (ОАЭ). Согласно материалам уголовного дела, 12 ноября Фартовый подрался с тремя мужчинами, одному из которых причинил серьезные травмы. По данным следствия, Александр Дисков хотел убить оппонента и вооружился пистолетом, рукояткой которого дважды ударил потерпевшего по голове и нанес «закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом костей свода и основания черепа слева». Во время потасовки Фартовый сломал руку.

Георгий Краснов говорит, что Александр Дисков и его оппоненты не были знакомы друг с другом. Предположительно, они поругались внутри бара, после чего вышли для выяснения отношений.

После драки Фартовый начал угрожать прохожим, направляя на них пистолет, и трижды выстрелил по автомобилю Cadillac Escalade, припаркованному возле бара.

«На Александра Дискова напали трое человек, он был один и защищался. Никакого покушения на убийство не было, была самооборона»,— уверен Георгий Краснов. По его словам, Александр Дисков вину не признает.

Ему предъявлены обвинения в покушении на убийство (ч.3 ст.30 ч.1 ст.105 УК РФ) и хулиганстве (ч.2 ст.213 УК РФ). По решению суда он арестован до 21 января 2024 года.

Адвокат рассказал, что после задержания подзащитного к его бывшей сожительнице пришли следователи с обысками. Адвокат Юлия Бузуева, защищающая интересы бывшей сожительницы, рассказала “Ъ-Урал”, что ее подзащитная была на восьмом месяце беременности. Когда адвокат приехала на место происшествия, то дверь в квартиру была «искуроченна и закрыта», вскоре оттуда вышли «люди в масках и с автоматами».

По ее данным, после обыска силовиков из квартиры пропали деньги, несколько мобильных телефонов и банковские карты. Девушка написала заявление в полицию. Юлия Бузуева подчеркивает, что бывшие возлюбленные больше не общаются.

Георгий Краснов отметил, что планирует обжаловать меру пресечения в Свердловском областном суде. «Мы предложили суду альтернативный вариант в виде домашнего ареста и залога. Суд счел это невозможным»,— сообщил адвокат. Он добавил, что его подзащитный является действующим военнослужащим, поэтому мера пресечения должна была избираться в екатеринбуржском гарнизонном военном суде. По его словам, Фартовый с марта 2023 года заключил добровольный контракт с Минобороны. На фронте Александр Дисков получил контузию и сейчас находится в отпуске.

По словам источника “Ъ-Урал”, Фартовый имеет активы на ЖБИ, его имя связывали с уличными группировками.

Мария Шараева