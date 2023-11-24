«Для многих задача не победить, а получить удовольствие от общения»

В Екатеринбурге состоялся седьмой турнир по настольному теннису «Уральская шляпа-2023». В соревнованиях участвовали 24 человека, среди которых были представители власти и предприниматели. Победителем стал руководитель по развитию предприятий госсектора Промсвязьбанка Олег Цыганков. За тем, как проходила игра, наблюдала корреспондент «Ъ-Урал» Анастасия Таначева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Призы турнира "Уральская шляпа" Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Победителем "Уральской шляпы-2023" стал руководитель по развитию предприятий госсектора Промсвязьбанка Олег Цыганков (в центре) Фото: Марина Молдавская Турнир по настольному теннису "Уральская шляпа", организованный ИД "Коммерсантъ-Урал" Фото: Марина Молдавская Турнир по настольному теннису "Уральская шляпа", организованный ИД "Коммерсантъ-Урал" Фото: Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 4 Призы турнира "Уральская шляпа" Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Победителем "Уральской шляпы-2023" стал руководитель по развитию предприятий госсектора Промсвязьбанка Олег Цыганков (в центре) Фото: Марина Молдавская Турнир по настольному теннису "Уральская шляпа", организованный ИД "Коммерсантъ-Урал" Фото: Марина Молдавская Турнир по настольному теннису "Уральская шляпа", организованный ИД "Коммерсантъ-Урал" Фото: Марина Молдавская

Вечером 23 ноября клуб настольного тенниса УГМК наполнился непринужденной атмосферой перед началом турнира «Уральская шляпа-2023». Мероприятие проходило в седьмой раз. Оно объединило первых лиц Екатеринбурга и Свердловской области, а также представителей бизнеса. В дружеской обстановке они поборолись за звание чемпиона. Лучших игроков определили исходы соревнований, проведенных по олимпийской системе.

«Уральская шляпа» — VIP-турнир среди любителей, учрежденный в 2003 году издательским домом «Коммерсантъ-Урал». Сначала проводился по большому теннису, затем по настольному теннису. Соорганизатор — клуб настольного тенниса УГМК (входит в тройку лидеров европейской лиги чемпионов). Партнером традиционно выступает компания «Сима-ленд» и ювелирный дом Moiseikin. С 2021 года турнир носит имя директора по общим вопросам УГМК, создателя клуба настольного тенниса Владимира Белоглазова, ушедшего из жизни в феврале 2021 года.

Турнир по настольному теннису «Уральская шляпа-2023» открылся речью мэра Екатеринбурга Алексея Орлова и генерального директора ИД «Коммерсантъ-Урал» Марины Архиповой. Они сказали об особой значимости мероприятия, возможности в теплой, неформальной обстановке обсудить вопросы развития города, а также подчеркнули преемственность события.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов на турнире "Уральская шляпа-2023"

Фото: Марина Молдавская Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов на турнире "Уральская шляпа-2023"

Фото: Марина Молдавская

«Любители настольного тенниса, а их становится все больше, — это очень занятые люди, занимающие серьезные должности, тем не менее находящие время для занятий спортом,— открыл мероприятие господин Орлов. — Всех нас объединяет этот турнир и память об этом великом человеке Владимире Белоглазове, который сделал колоссально много для развития настольного тенниса в Свердловской области».

За звание чемпиона соревновались главы муниципалитетов Свердловской области, известные политики региона, бизнесмены и топ-менеджеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских на турнире "Уральская шляпа-2023"

Фото: Марина Молдавская Глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских на турнире "Уральская шляпа-2023"

Фото: Марина Молдавская

На теннисных площадках встретились заместитель главы Екатеринбурга Сергей Плахотин, экс-управляющий делами Нотариальной палаты Свердловской области Петр Дьячков, директор Ассоциации Клуба настольного тенниса УГМК Дмитрий Балаченков, консул Кыргызской республики Танирбай уулу Санжарбек, консул Узбекистана Абдусалом Хатамов, министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов, глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских и другие участники. Партии были захватывающими, чувствовался дух игры и азарта. Вместе с тем участники болели друг за друга.

«Каждый год очень приятно видеть вас в этой теплой и дружественной атмосфере. "Уральская шляпа" — одно из самых любимых мероприятий в нашем издательском доме. Традиция постоянно поддерживается здесь на спортивной арене клуба настольного тенниса УГМК. Поэтому я желаю вам сегодня удачи, настроя на победу и всего самого лучшего»,— поприветствовала участников мероприятия генеральный директор ИД «Коммерсантъ-Урал» Марина Архипова.

Победителем теннисного турнира стал руководитель по развитию предприятий госсектора Промсвязьбанка Олег Цыганков. Второе место занял директор по капитальному строительству УК «Аэропорты регионов» Андрей Земляков. Третье — бизнесмен, владелец ООО «Землеройные машины» Антон Дударенко. Победители и призеры получили статуэтки в виде бронзовой кепки от ювелирного дома Moiseikin, а также сертификаты на 20 тыс. руб. от интернет-бутика VipAvenue и в велнес-клуб «Тихвинъ». Награды вручали Алексей Орлов, Марина Архипова и президент клуба настольного тенниса УГМК Дмитрий Малышев.

«Владимир Алексеевич как великий коммуникатор и человек, который может объединять людей совершенно из разных сфер жизни, нашел этот спорт, в который играют просто интересные друг другу люди. Для многих задача не победить, а поучаствовать и получить удовольствие от общения»,— подчеркнула в финале вечера вдова Владимира Белоглазова Инна Баталова.