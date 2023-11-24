Следственный комитет ищет халатность в работе ярославских чиновников

СУ СК России по Ярославской области организовало проверку по информации о том, что местной жительнице-сироте на протяжении 10 лет не могут дать квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СК РФ по Ярославской области Фото: СК РФ по Ярославской области

Портал «YarNews» сообщал, что девушка-сирота стоит в очередь на жилье с 2013 года. Сейчас ей 26 и у нее трое детей. В мае этого года суд постановил предоставить ей жилье вне очереди. В правительстве девушке пояснили, что на обеспечение жилым помещением по дате вступления решения суда в законную силу она стоит первая и, когда квартиру купят, ей сообщат.

Однако следователи уже начали проверку по факту нарушения жилищных прав. «СУ СК России по Ярославской области по информации СМИ организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ (халатность) по факту нарушения жилищных прав местной жительницы, относящейся к категории детей-сирот»,— говорится в сообщении СУ СК России по Ярославской области. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Алла Чижова