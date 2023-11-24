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Коммерсантъ FM
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Удобрения разложились по контейнерам

Компании активно осваивают новый способ перевозок

В перевозках минудобрений ускорился тренд на контейнеризацию. Доля контейнерных перевозок, пусть и небольшая, довольно быстро растет, существенно опережая общую динамику по рынку. По мнению экспертов, основное преимущество контейнерных перевозок в том, что они позволяют избавиться от зависимости от специализированных портов, дают преимущество в скорости на железной дороге, а также удобство хранения и отгрузки.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Поставщики минудобрений все чаще делают выбор в пользу контейнеров как тары для транспортировки, следует из исследования Института проблем естественных монополий (ИПЕМ). Погрузка удобрений в целом, по данным ОАО РЖД, за десять месяцев выросла на 4,6%, до 52,7 млн тонн, в октябре — на 9,8%, до 5,6 млн тонн. При этом перевозки удобрений в контейнерах выросли за десять месяцев в 2,2 раза к тому же периоду прошлого года, до 228,2 тыс. тонн, в октябре — более чем втрое, до 33,3 тыс. тонн. Доля контейнерных перевозок удобрений составляет всего 0,43%, но за год она приросла более чем вдвое.

Сейчас 17% всей погрузки удобрений на сети приходится на белорусскую продукцию, более 90% которой следует через Россию транзитом на экспорт. С начала года отправки белорусских удобрений выросли в три раза, до 8,8 млн тонн. Белорусская продукция также спешно контейнеризируется: если общие отправки белорусских удобрений в октябре снизились на 4,2% к сентябрю, то их погрузка в контейнерах выросла на 41,3% и в 2,3 раза в годовом выражении.

Как отмечается в исследовании ИПЕМ, в 2023 году наблюдается обратное перераспределение отправок удобрений с юга на порты Северо-Запада. Так, в направлении портов Азово-Черноморского бассейна за десять месяцев года было направлено 3,4 млн тонн, что на 10% меньше, чем годом ранее, тогда как погрузка на порты Северо-Запада выросла на 9%, до 22,3 млн тонн. Отправки удобрений в контейнерах продолжают расти на обоих направлениях — в 1,8 раза на юге и в 2,8 раза на северо-западе.

Крупнейшие производители удобрений не стали комментировать ситуацию. Источники “Ъ” в одной из компаний сообщили, что ее контейнерные перевозки не растут из-за высокой стоимости и ограниченности направлений, поскольку основные международные компании (Maersk, MSC и другие) ушли из России. «Возим только удобрения с добавленной стоимостью»,— пояснил он.

Общий объем экспорта минудобрений из России, по данным ЦЭП Газпромбанка, по итогам девяти месяцев увеличился на 9,4%, до 25,3 млн тонн. Как сообщил замглавы центра Кирилл Никода в ходе конференции «Перевозки минеральных удобрений и сырья», основным драйвером стал рост поставок карбамида (на 8,6%) и калийных удобрений (на 9,7%). Однако уровня 2021 года экспорт пока не достиг, сообщил он. Более чем втрое вырос экспорт в Индию и Турцию, в то время как доля стран Европы снизилась с трети до 13%, несмотря на то что удобрения выведены из-под санкций. Поставки в Бразилию также сократились, но были компенсированы отгрузками в другие страны Латинской Америки. Бразилия в январе—сентябре оставалась крупнейшим импортером российских удобрений (24% всего объема), на втором месте Индия (14%), в США и Китай поставляется 12% и 9% соответственно.

Замгендиректора ИПЕМ Владимир Савчук отмечает, что перевозка в контейнерах дает возможность производителям удобрений, с одной стороны, получить доступ на дефицитную железнодорожную инфраструктуру, с другой — обеспечить перевалку при отсутствии специализированных портов. По словам господина Савчука, производители отмечают удобство хранения и отгрузки в контейнерах. Также, отмечает он, контейнер дает универсальность, грузопотоки легко переключить на другой контейнерный порт. У компаний есть намерение развивать этот способ поставок, говорит господин Савчук, полагая, что перевозка удобрений в контейнерах однозначно будет расти. Президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин согласен, что тренд к контейнеризации перевозок удобрений обусловлен стремлением к упрощению перевалки — снижению зависимости от специализированных портов. Он напоминает, что транспортировка удобрений навалом осложняется рядом экологических ограничений.

Наталья Скорлыгина, Ольга Мордюшенко

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