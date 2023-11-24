COMPANY PROFILE

ПАО «Магнит» является холдинговой компанией группы, занимающейся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит». Штаб-квартира общества находится в Краснодаре. На 30 сентября 2023 года ритейлер насчитывал 28 707 магазинов, расположенных в 4218 населенных пунктах РФ и Узбекистана.

Около двух третей магазинов компании работает в городах с населением менее 500 тыс. чел. Компания управляет собственной логистической системой, насчитывавшей на 30 сентября 2023 года 45 распределительных центров, имеет автоматизированную систему управления запасами и автопарком.

В соответствии с результатами компании по МСБУ 17, ее выручка за 9 месяцев 2023 года составила 1 858 млрд руб., EBITDA — 124 млрд руб.