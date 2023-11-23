В Кропоткине осудили водителя стрелка, убившего троих посетителей клуба

На Кубани осудили жителя Кропоткина, помогавшего своему знакомому в расстреле восьмерых посетителей одного из городских бильярдных клубов. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По данным ведомства, в марте 2017 года 28-летний знакомый осужденного поссорился на пешеходном переходе в Кропоткине с водителем автомобиля из-за опасной манеры вождения. На следующий день оппоненты встретились у бильярдного клуба в станице Казанской. Произошла драка, в которой пострадал знакомый фигуранта. Мужчина связался со своими друзьями и попросил привезти к клубу оружие.

Когда вооруженные знакомые пострадавшего в драке прибыли на место на автомобиле «Лада Калина», зачинщик конфликта сел в авто, схватил автомат и начал стрелять по толпе людей у клуба. За рулем был обвиняемый, который намеренно выбрал оптимальные траекторию и скорость движения для стрельбы. В результате нападения скончались трое человек. Еще пятеро получили ранения.

В отношении 40-летнего водителя автомобиля возбудили уголовное дело по по ч. 5 ст. 33, п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (пособничество в убийстве, покушении на убийство), ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия). Суд признал мужчину виновным и назначил ему 15 лет лишения свободы в колонии особого режима с ограничением свободы на 1,5 года. Стрелка приговорили к 24 годам заключения. Приговор не вступил в законную силу.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram