Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Доля местной продукции в пермских магазинах „Магнита“ приближается к 16%»

Директор Уральского округа сети «Магнит» Сергей Олейников — о развитии сети в Прикамье и новых форматах магазинов

Продуктовая сеть «Магнит» расширяет свое присутствие в Пермском крае — только за последние три года ритейлер открыл здесь более 130 новых магазинов, нарастив их общее число до 676. Директор Уральского округа сети Сергей Олейников регулярно бывает в Перми и хорошо знает продуктовые привычки пермяков, в том числе предпочтения по товарам местных производителей. Топ-менеджер раскрывает планы сети по запуску в Прикамье магазинов новых форматов и по территориям региона, в которые зайдет сеть.

— Сергей Владимирович, вы возглавляете Уральский округ «Магнита» с 2021 года. Сколько раз за это время бывали в Перми? Какое у вас сложилось впечатление о нашем городе?

— В Перми бываю регулярно, не менее двух раз в год. Приезжаю пообщаться с коллегами на местах, лично получить обратную связь, решить сложные вопросы и обсудить текущие задачи. Для меня крайне важно самому оценивать развитие рынка в городе и регионе, а также его изменения. Без этого понимания и обмена информацией руководитель не может принимать качественные и эффективные решения. С удовольствием отмечу, что мы видим, как за последние годы преобразилась Пермь. Город похорошел, приобрел свой уникальный фирменный стиль и во всей красе отметил 300-летний юбилей.

Личное дело

Родился в июле 1974 года в Сахалинской области. Окончил Новосибирскую государственную академию строительства по специальности «экономика и управление на предприятии». В сфере ритейла работает более 15 лет. С 2021 года возглавляет Уральский округ розничной сети «Магнит».

— Как можете охарактеризовать продуктовые привычки пермских покупателей? Чем отличаются пермские магазины «Магнита» от магазинов в Свердловской, Тюменской, Челябинской и других областях, которые курирует Уральский округ сети?

— Мы активно развиваем местный ассортимент, стараемся, чтобы товары на полках магазинов учитывали предпочтения жителей, их любовь к своему, родному. Пермяки, как и жители других регионов, особенно ценят и любят продукцию местного производства, поэтому компания уделяет особое внимание наличию локальных брендов среди продуктов сети. Также мы видим растущий интерес к фермерской продукции. Эти товары напрямую воспринимаются аудиторией как «свои», свежие, полезные.

Кроме того, одним из ключевых факторов принятия решения о покупке продолжает оставаться цена. Пермский покупатель становится очень требовательным и рациональным, стремится выбрать качественный продукт, но по наиболее привлекательной цене. На фоне тренда на разумное потребление меняется отношение и к собственным торговым маркам (СТМ) сети. С учетом того, что покупатели все более осознанно подходят к выбору товаров и активнее переключаются на выгодные предложения, СТМ станет одним из ключевых трендов, определяющих развитие рынка и в следующем году.

— Как оцениваете уровень развития продуктового ритейла в Прикамье и конкуренцию в этой сфере?

— Пермский край — динамично развивающийся регион, с хорошими перспективами роста благосостояния населения. Поэтому в пермском сегменте ритейла есть интенсивная конкуренция. Но именно этот фактор является одним из важнейших стимулов развития игроков, от чего в конечном итоге выигрывает покупатель. «Магнит» приветствует здоровую конкуренцию, сеть готова становиться лучше.

— Недавно федеральный ритейлер «Лента» приобрел уральскую сеть «Монетка», магазины которой представлены в Пермском крае. «Монетке» перейдут и точки бывшей региональной сети «Семья», которую ранее купила «Лента». Как эти изменения на рынке отразятся на положении «Магнита» в Пермском крае?

— В «Магните» постоянно наблюдают за действиями своих основных конкурентов, стараются действовать на опережение или, при необходимости, оперативно корректировать планы. В то же время, «Магнит» работает на рынке уже почти 30 лет, и мы прекрасно знаем свои сильные стороны, понимаем покупателя и его потребности, фокусируемся на конкурентных преимуществах. Мультиформатная модель сети, умение адаптироваться к постоянно меняющимся рыночным условиям позволяют сохранять компании рыночные позиции. «Магнит» все время находится в поиске новых решений и предложений для покупателя, поэтому покупка «Монетки» существенно не скажется на нашей стратегии развития в Пермском крае.

— Сколько сейчас торговых точек сети в Пермском крае? Как этот показатель изменился за последние три года?

— В регионе «Магнит» работает уже почти 15 лет. Первый магазин был открыт в феврале 2009 года в Чусовом. На начало четвертого квартала 2023 года в Прикамье работает 676 торговых точек сети: 417 магазинов «у дома», 40 дискаунтеров «Моя Цена», 209 отделов «Магнит Косметик», шесть гипермаркетов, три аптеки и экспериментальный киоск «Магнит Go» в пермском аэропорту.

За последние три года сеть значительно нарастила свое присутствие здесь. С начала 2021 года мы открыли более 130 торговых точек, в том числе в 2023 году — 42 новых магазина. Конечно же, «Магнит» не планирует останавливаться на достигнутом и будет продолжать развиваться в регионе.

— Есть ли районы Пермского края, где ритейлер еще не представлен? Планируется ли заходить в эти территории?

— В целом сеть широко представлена по всему Пермскому краю: в регионе работает два территориальных филиала — в Перми и Березниках. Планируется и дальше наращивать присутствие в различных локациях. Последние годы мы детальнее смотрим на малые населенные пунк­ты от 2 тыс. жителей. В сети заинтересованы в том, чтобы каждый покупатель имел возможность приобрести нужный продукт в ближайшей удобной локации.

COMPANY PROFILE

ПАО «Магнит» является холдинговой компанией группы, занимающейся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит». Штаб-квартира общества находится в Краснодаре. На 30 сентября 2023 года ритейлер насчитывал 28 707 магазинов, расположенных в 4218 населенных пунктах РФ и Узбекистана.
Около двух третей магазинов компании работает в городах с населением менее 500 тыс. чел. Компания управляет собственной логистической системой, насчитывавшей на 30 сентября 2023 года 45 распределительных центров, имеет автоматизированную систему управления запасами и автопарком.
В соответствии с результатами компании по МСБУ 17, ее выручка за 9 месяцев 2023 года составила 1 858 млрд руб., EBITDA — 124 млрд руб.

— Какие новые форматы магазинов сейчас развивает сеть в регионах, в том числе в Пермском крае?

— «Магнит» стремится быть как можно ближе к покупателю. Например, компания единственная из крупных ритейлеров, кто развивает формат киосков «Магнит GO», ориентированный на импульсный спрос и расположенный в местах с высоким трафиком. Площадь киосков варьируется от 7 до 50 кв. м, оптимальный вариант — 25–30 кв. м. По всей гео­графии присутствия сети уже работает более 40 торговых точек такого формата. Киоск в пермском аэропорту, открытый в мае, стал первой торговой точкой подобного формата в Уральском округе «Магнита». Точка ориентирована на пассажиров и посетителей аэропорта: прилетающих, ожидающих вылет, встречающих, и, конечно, на сотрудников аэрокомплекса. Мы видим, что объект пользуется спросом у покупателей. «Магнит GO» показывает продажи выше целевых показателей.

Еще один формат, который мы сейчас активно развиваем, — «Магнит» «у дома плюс». Такой магазин сочетает широкий ассортимент, как в супермаркетах, с преимуществами магазинов «у дома» — низкими ценами и максимально близкой к покупателю локацией. Он подходит для жителей больших городов, таких как Пермь, которые хотят видеть в магазине около дома не только базовые товары, но и более широкое ассортиментное предложение: охлажденное мясо, мясные и молочные продукты, экзотические фрукты, ягоды, свежую выпечку и прочее. Ассортимент «Магнита» «у дома плюс» насчитывает около 10 тыс. товарных наименований, что на треть больше, чем в традиционном магазине «у дома».

Как раз сегодня, 24 ноября, в Перми по ул. Солдатова, 28б открылся первый магазин такого формата.

— Локальные производители продуктов жалуются, что не могут продавать свои изделия в крупных сетевых магазинах. Представлена ли продукция пермских производителей в «Магните»? Какие именно бренды и товары? Как можно решить вопрос сложного «захода» локального ассортимента на полки сети?

— То, что местному производителю невозможно или крайне сложно попасть на полку федерального ритейлера, — устаревший стерео­тип, который мы сейчас активно стараемся изменить. Покупатель особенно ценит местную продукцию, поэтому для компании крайне важно обеспечить широкое наличие локального продукта. В «Магните» сейчас не просто ждут инициатив местных производителей, но и сами активно выходят с предложениями о сотрудничестве, особенно если фиксируют спрос покупателя на определенный продукт. Главное, чтобы и производители ответственно и серьезно подходили к вопросу развития сотрудничества, были готовы к системной и качественной работе. Достигать результата можно только с двусторонним движением.

Отмечу, что Пермский край в Уральском округе «Магнита» является одним из лидеров по наличию продукции локальных производителей на полке. Доля местной продукции в пермских магазинах сети уже приближается к 16%, и есть все возможности для дальнейшего роста. Сейчас «Магнит» сотрудничает с более чем 80 пермскими производителями. Только с начала 2023 года мы заключили семь новых контрактов.

— На фоне СВО некоторые зарубежные производители продуктов ушли из России. Какие именно бренды удалось заместить в магазинах сети?

— Вне всякого сомнения, в 2022 году российские бренды получили стимул для роста. Отечественные производители активно воспользовались возможностями, появившимися после ухода из страны некоторых иностранных компаний или сокращения их инвестиционной активности. Так, в этом году новые российские бренды заняли заметную долю в категории газированных напитков. Например, привычные покупателю Coca Cola, Sprite и Fanta успешно заместила продукция производителя «Очаково». В целом, на текущий момент доля отечественной продукции в ассортименте «Магнита» достигает 95%.

Кроме того, российские производители расширяют присутствие в непродовольственном сегменте. Например, в прошлом году в нашей сети появилось около 400 отечественных новинок в категориях косметики и бытовой химии.

— Какие планы развития в регионе на этот год стояли перед «Магнитом»? Удалось ли их достичь? Какие итоги года наиболее значимы для пермского филиала сети?

— Мы уверенно подходим к завершению 2023 года. Можно сказать, что основные стратегические планы по развитию в Пермском крае выполнены. Только за текущий год сеть открыла здесь более 40 новых магазинов. Напомню, «Магнит» развивает в регионе новые форматы торговых точек. В этом году в Пермском крае запустили первый киоск «Магнит Go», и 24 ноября в Перми открылась первая торговая точка формата «у дома плюс». Кроме того, более 20 магазинов сети в этом году прошли через программу редизайна.

В новом году останавливаться на достигнутом мы не планируем, Пермь — важный для компании регион, поэтому «Магнит» будет активно здесь развиваться.

Беседовала Евгения Ахмедова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...