«Доля местной продукции в пермских магазинах „Магнита“ приближается к 16%»

Продуктовая сеть «Магнит» расширяет свое присутствие в Пермском крае — только за последние три года ритейлер открыл здесь более 130 новых магазинов, нарастив их общее число до 676. Директор Уральского округа сети Сергей Олейников регулярно бывает в Перми и хорошо знает продуктовые привычки пермяков, в том числе предпочтения по товарам местных производителей. Топ-менеджер раскрывает планы сети по запуску в Прикамье магазинов новых форматов и по территориям региона, в которые зайдет сеть.



— Сергей Владимирович, вы возглавляете Уральский округ «Магнита» с 2021 года. Сколько раз за это время бывали в Перми? Какое у вас сложилось впечатление о нашем городе?

— В Перми бываю регулярно, не менее двух раз в год. Приезжаю пообщаться с коллегами на местах, лично получить обратную связь, решить сложные вопросы и обсудить текущие задачи. Для меня крайне важно самому оценивать развитие рынка в городе и регионе, а также его изменения. Без этого понимания и обмена информацией руководитель не может принимать качественные и эффективные решения. С удовольствием отмечу, что мы видим, как за последние годы преобразилась Пермь. Город похорошел, приобрел свой уникальный фирменный стиль и во всей красе отметил 300-летний юбилей.

Личное дело Родился в июле 1974 года в Сахалинской области. Окончил Новосибирскую государственную академию строительства по специальности «экономика и управление на предприятии». В сфере ритейла работает более 15 лет. С 2021 года возглавляет Уральский округ розничной сети «Магнит».

— Как можете охарактеризовать продуктовые привычки пермских покупателей? Чем отличаются пермские магазины «Магнита» от магазинов в Свердловской, Тюменской, Челябинской и других областях, которые курирует Уральский округ сети?

— Мы активно развиваем местный ассортимент, стараемся, чтобы товары на полках магазинов учитывали предпочтения жителей, их любовь к своему, родному. Пермяки, как и жители других регионов, особенно ценят и любят продукцию местного производства, поэтому компания уделяет особое внимание наличию локальных брендов среди продуктов сети. Также мы видим растущий интерес к фермерской продукции. Эти товары напрямую воспринимаются аудиторией как «свои», свежие, полезные.

Кроме того, одним из ключевых факторов принятия решения о покупке продолжает оставаться цена. Пермский покупатель становится очень требовательным и рациональным, стремится выбрать качественный продукт, но по наиболее привлекательной цене. На фоне тренда на разумное потребление меняется отношение и к собственным торговым маркам (СТМ) сети. С учетом того, что покупатели все более осознанно подходят к выбору товаров и активнее переключаются на выгодные предложения, СТМ станет одним из ключевых трендов, определяющих развитие рынка и в следующем году.

— Как оцениваете уровень развития продуктового ритейла в Прикамье и конкуренцию в этой сфере?

— Пермский край — динамично развивающийся регион, с хорошими перспективами роста благосостояния населения. Поэтому в пермском сегменте ритейла есть интенсивная конкуренция. Но именно этот фактор является одним из важнейших стимулов развития игроков, от чего в конечном итоге выигрывает покупатель. «Магнит» приветствует здоровую конкуренцию, сеть готова становиться лучше.

— Недавно федеральный ритейлер «Лента» приобрел уральскую сеть «Монетка», магазины которой представлены в Пермском крае. «Монетке» перейдут и точки бывшей региональной сети «Семья», которую ранее купила «Лента». Как эти изменения на рынке отразятся на положении «Магнита» в Пермском крае?

— В «Магните» постоянно наблюдают за действиями своих основных конкурентов, стараются действовать на опережение или, при необходимости, оперативно корректировать планы. В то же время, «Магнит» работает на рынке уже почти 30 лет, и мы прекрасно знаем свои сильные стороны, понимаем покупателя и его потребности, фокусируемся на конкурентных преимуществах. Мультиформатная модель сети, умение адаптироваться к постоянно меняющимся рыночным условиям позволяют сохранять компании рыночные позиции. «Магнит» все время находится в поиске новых решений и предложений для покупателя, поэтому покупка «Монетки» существенно не скажется на нашей стратегии развития в Пермском крае.

— Сколько сейчас торговых точек сети в Пермском крае? Как этот показатель изменился за последние три года?

— В регионе «Магнит» работает уже почти 15 лет. Первый магазин был открыт в феврале 2009 года в Чусовом. На начало четвертого квартала 2023 года в Прикамье работает 676 торговых точек сети: 417 магазинов «у дома», 40 дискаунтеров «Моя Цена», 209 отделов «Магнит Косметик», шесть гипермаркетов, три аптеки и экспериментальный киоск «Магнит Go» в пермском аэропорту.

За последние три года сеть значительно нарастила свое присутствие здесь. С начала 2021 года мы открыли более 130 торговых точек, в том числе в 2023 году — 42 новых магазина. Конечно же, «Магнит» не планирует останавливаться на достигнутом и будет продолжать развиваться в регионе.

— Есть ли районы Пермского края, где ритейлер еще не представлен? Планируется ли заходить в эти территории?

— В целом сеть широко представлена по всему Пермскому краю: в регионе работает два территориальных филиала — в Перми и Березниках. Планируется и дальше наращивать присутствие в различных локациях. Последние годы мы детальнее смотрим на малые населенные пунк­ты от 2 тыс. жителей. В сети заинтересованы в том, чтобы каждый покупатель имел возможность приобрести нужный продукт в ближайшей удобной локации.

COMPANY PROFILE ПАО «Магнит» является холдинговой компанией группы, занимающейся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит». Штаб-квартира общества находится в Краснодаре. На 30 сентября 2023 года ритейлер насчитывал 28 707 магазинов, расположенных в 4218 населенных пунктах РФ и Узбекистана.

Около двух третей магазинов компании работает в городах с населением менее 500 тыс. чел. Компания управляет собственной логистической системой, насчитывавшей на 30 сентября 2023 года 45 распределительных центров, имеет автоматизированную систему управления запасами и автопарком.

В соответствии с результатами компании по МСБУ 17, ее выручка за 9 месяцев 2023 года составила 1 858 млрд руб., EBITDA — 124 млрд руб.

— Какие новые форматы магазинов сейчас развивает сеть в регионах, в том числе в Пермском крае?

— «Магнит» стремится быть как можно ближе к покупателю. Например, компания единственная из крупных ритейлеров, кто развивает формат киосков «Магнит GO», ориентированный на импульсный спрос и расположенный в местах с высоким трафиком. Площадь киосков варьируется от 7 до 50 кв. м, оптимальный вариант — 25–30 кв. м. По всей гео­графии присутствия сети уже работает более 40 торговых точек такого формата. Киоск в пермском аэропорту, открытый в мае, стал первой торговой точкой подобного формата в Уральском округе «Магнита». Точка ориентирована на пассажиров и посетителей аэропорта: прилетающих, ожидающих вылет, встречающих, и, конечно, на сотрудников аэрокомплекса. Мы видим, что объект пользуется спросом у покупателей. «Магнит GO» показывает продажи выше целевых показателей.

Еще один формат, который мы сейчас активно развиваем, — «Магнит» «у дома плюс». Такой магазин сочетает широкий ассортимент, как в супермаркетах, с преимуществами магазинов «у дома» — низкими ценами и максимально близкой к покупателю локацией. Он подходит для жителей больших городов, таких как Пермь, которые хотят видеть в магазине около дома не только базовые товары, но и более широкое ассортиментное предложение: охлажденное мясо, мясные и молочные продукты, экзотические фрукты, ягоды, свежую выпечку и прочее. Ассортимент «Магнита» «у дома плюс» насчитывает около 10 тыс. товарных наименований, что на треть больше, чем в традиционном магазине «у дома».

Как раз сегодня, 24 ноября, в Перми по ул. Солдатова, 28б открылся первый магазин такого формата.

— Локальные производители продуктов жалуются, что не могут продавать свои изделия в крупных сетевых магазинах. Представлена ли продукция пермских производителей в «Магните»? Какие именно бренды и товары? Как можно решить вопрос сложного «захода» локального ассортимента на полки сети?

— То, что местному производителю невозможно или крайне сложно попасть на полку федерального ритейлера, — устаревший стерео­тип, который мы сейчас активно стараемся изменить. Покупатель особенно ценит местную продукцию, поэтому для компании крайне важно обеспечить широкое наличие локального продукта. В «Магните» сейчас не просто ждут инициатив местных производителей, но и сами активно выходят с предложениями о сотрудничестве, особенно если фиксируют спрос покупателя на определенный продукт. Главное, чтобы и производители ответственно и серьезно подходили к вопросу развития сотрудничества, были готовы к системной и качественной работе. Достигать результата можно только с двусторонним движением.

Отмечу, что Пермский край в Уральском округе «Магнита» является одним из лидеров по наличию продукции локальных производителей на полке. Доля местной продукции в пермских магазинах сети уже приближается к 16%, и есть все возможности для дальнейшего роста. Сейчас «Магнит» сотрудничает с более чем 80 пермскими производителями. Только с начала 2023 года мы заключили семь новых контрактов.

— На фоне СВО некоторые зарубежные производители продуктов ушли из России. Какие именно бренды удалось заместить в магазинах сети?

— Вне всякого сомнения, в 2022 году российские бренды получили стимул для роста. Отечественные производители активно воспользовались возможностями, появившимися после ухода из страны некоторых иностранных компаний или сокращения их инвестиционной активности. Так, в этом году новые российские бренды заняли заметную долю в категории газированных напитков. Например, привычные покупателю Coca Cola, Sprite и Fanta успешно заместила продукция производителя «Очаково». В целом, на текущий момент доля отечественной продукции в ассортименте «Магнита» достигает 95%.

Кроме того, российские производители расширяют присутствие в непродовольственном сегменте. Например, в прошлом году в нашей сети появилось около 400 отечественных новинок в категориях косметики и бытовой химии.

— Какие планы развития в регионе на этот год стояли перед «Магнитом»? Удалось ли их достичь? Какие итоги года наиболее значимы для пермского филиала сети?

— Мы уверенно подходим к завершению 2023 года. Можно сказать, что основные стратегические планы по развитию в Пермском крае выполнены. Только за текущий год сеть открыла здесь более 40 новых магазинов. Напомню, «Магнит» развивает в регионе новые форматы торговых точек. В этом году в Пермском крае запустили первый киоск «Магнит Go», и 24 ноября в Перми открылась первая торговая точка формата «у дома плюс». Кроме того, более 20 магазинов сети в этом году прошли через программу редизайна.

В новом году останавливаться на достигнутом мы не планируем, Пермь — важный для компании регион, поэтому «Магнит» будет активно здесь развиваться.

Беседовала Евгения Ахмедова