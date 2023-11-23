Вертолеты летят с Юга

Как выяснил «Ъ-Прикамье», поисково-спасательным обеспечением (ПСО) полетов в час­ти Уральской зоны авиационно-космического поиска и спасания займется авиакомпания ПАНХ (Краснодар). Авиа­эксплуатант выиграл закупку на оказание соответствующих услуг и в конце лета заключил договор с госкорпорацией воздушного движения до 31 декабря 2025 года с ценой 109,479 млн руб. По условиям договора, вертолет ПАНХ встал на дежурство в пермском аэропорту Большое Савино. Ранее авиавласти не смогли провести аналогичный конкурс из-за отсутствия участников. Трехлетняя работа по ПСО с дислокацией в Перми была максимально оценена в 79,548 млн руб., но авиакомпании посчитали это предложение экономически невыгодным.



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Контракт на оказание услуг по организации поисково-спасательного обеспечения полетов между ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения» и АО «НПК ПАНХ» предполагает дежурство воздушного судна Ми-8 и экипажа с дислокацией на пермском аэродроме Большое Савино до 31 декабря 2025 года. Также по условиям контракта вертолет и экипаж должны участвовать в тренировочных полетах, межведомственных учениях и тренировках. Цена договора составляет 109,479 млн руб. Из этой суммы в 2023 году подрядчику будет выплачено 13,643 млн руб., в следующем — 54,806 млн руб., а в 2025-м — 41,038 млн руб. В текущем году вертолет авиакомпании будет дежурить 2928 часов, цена каждого из них составляет 5597 руб. Еще десять часов запланировано на тренировки с ценой летного часа 188,098 тыс. руб. Расценки часа дежурства и летного часа в 2024 и 2025 годах остаются неизменными.

АО «НПК ПАНХ» зарегистрировано в 1992 году в Краснодаре, основной вид деятельности — перевозка воздушным транспортом. По данным «СПАРК-Интерфакс», финансовые показатели общества не раскрываются с 2020 года. Тогда доход АО составил более 2,63 млрд руб. В 2023 году авиакомпания заключила государственные контракты на сумму свыше 870,96 млрд руб. С января этого года Ми-8 с медицинским модулем авиакомпании дежурит в Пермском крае по так называемому санзаданию. Владельцы юрлица не раскрываются с 2017 года. Тогда компанией владел бизнесмен Андрей Козловский, который сейчас является директором НПК ПАНХ. Источники авиаотрасли говорят, что господин Козловский до сих пор владеет обществом.

В авиакомпании ПАНХ подтвердили, что с сентября этого года авиа­эксплуатант начал оказывать услуги по ПСО полетов из Большого Савино. Также в ПАНХ отметили, что оказывают аналогичные услуги еще в трех регионах. Вертолеты компании находятся на дежурстве в аэропортах Сочи, Минеральных Вод и Астрахани.

Отметим, что авиавласти пытались провести конкурс на оказание услуг по ПСО в Прикамье еще в начале года, но он не состоялся из-за отсутствия заявок. Нежелание участвовать в процедуре авиаэксплуатанты объясняли крайне низкой максимальной ценой контракта. Тогда гос­корпорация по организации воздушного движения оценила услуги по ПСО в 79,584 млн руб. В итоге авиакомпания «Геликс», которая занималась ПСО полетов из Большого Савино в прошлом году, сняла свой вертолет с дежурства по истечении контракта.

Директор «Геликса» Вадим Балдин сказал «Ъ-Прикамье», что приветствует повышение цены контракта. «Но, по нашим подсчетам, цена на эти услуги должна быть выше еще на 15–20%,— говорит господин Балдин.— Основные статьи расхода в этом деле — зарплата экипажам, а также поддержание летной годности воздушных судов, затраты на которое растут существенно и постоянно».

Дмитрий Астахов