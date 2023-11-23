Украинскую гимнастку исключили из сборной страны после слов о ненависти к Польше

Украинскую гимнастку Владу Никольченко исключили из сборной Украины по художественной гимнастике после того, как она заявила, что ненавидит Польшу и живущих в ней людей, сообщил изданию Tribuna.com исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бидный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Влада Никольченко в 2020 году

Фото: Efrem Lukatsky / AP Влада Никольченко в 2020 году

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Как сообщило издание, 20 ноября Никольченко написала в Instagram (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta): «Я всем сердцем ненавижу эту страну (Польшу.— “Ъ”) и прежде всего людей, которые здесь живут. Я здесь нахожусь только потому, что на моей родной Украине был закрыт аэропорт». Сообщается, что в этот день спортсменка должна была вылететь из Варшавы в Дубай, но опоздала на рейс.

Позднее гимнастка опубликовала пост с извинениями, в котором объяснила свои слова психологическим срывом. «С каждым, даже посторонним конфликтом, из-за войны в моей стране возникает стресс и выходит из меня без моего разрешения в таком агрессивном виде»,— написала она (цитата по Tribuna.com). Сейчас доступ к аккаунту Никольченко в Instagram закрыт.