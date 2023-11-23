На хлеб и вводу

Еще один пермский хлебозавод подверг­нется редевелопменту. Группа «Покровский хлеб» продала участок под снесенным хлебозаводом №4 в м/р Молодежном девелоперу «Развитие». В «Покровском хлебе» говорят, что хлебозавод снесли в рамках оптимизации мощностей компании. В строительной группе «Развитие» планы на новый земельный актив площадью 1,27 га не комментируют. Экс­перты отмечают отсутствие активного многоэтажного строительства в Молодежном, но считают, что площадка по ул. Волховской, 40 может быть востребована, в том числе, под мало­этажное жилье.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс. Карты Фото: Яндекс. Карты

Группа «Покровский хлеб» продала земельный участок бывшего хлебозавода №4 по ул. Волховской, 40 в Перми. В начале года владельцы хлебозавода закрыли предприятие и снесли производственный комплекс. Как указано в выписке Росреестра, 20 ноября территория площадью 1,27 га перешла в собственность компании строительной группы «Развитие» — ООО СЗ «НовоСтрой-14».

На предприятии «Покровский хлеб» «Ъ-Прикамье» сообщили, что комплекс хлебозавода был закрыт и снесен в рамках оптимизации мощностных резервов группы: «Объемы производства и реализации хлеба и хлебобулочных изделий компании не уменьшились, просто они перераспределены на другие производственные площадки».

В СГ «Развитие» к моменту публикации прокомментировать свои планы на новый земельный актив не успели.

Хлебозавод на ул. Волховской — один из старейших в Перми. Как отмечается на сайте Государственного архива Пермского края, хлебозавод был основан в Молодежном еще в 1937 году. В январе нынешнего года жители Перми сообщали в соц­сетях о сносе помещений хлебозавода. С лета 2017 года участок под предприятием принадлежал ООО «Производственное объединение „Первый хлеб“». По данным kartoteka.ru, ПО «Первый хлеб» учреждено АО «По­кровский хлеб», которое возглавляет бизнесмен Алексей Сурулев. В состав «Покровского хлеба» входят производственные площадки по ул. Маршрутной, 13 (хлебозавод №2) и ул. Федосеева, 26 (хлебозавод №3). Предприятие является одним из крупнейших производителей хлебобулочной и кондитерской продукции в Перми.

Как указано на портале «Информационная система обеспечения градостроительной деятельности Перми» (ИСОГД), участок по ул. Волховской входит в территориальную зону обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства Ц-6. На площадку наложена санзона ООО «ПО „Первый хлеб“». Согласно публичной кадастровой карте, территория предназначена под хлебозавод. Пустующую площадку окружают гаражи, административные здания, мало- и среднеэтажные жилые дома. В соседнем квартале (ул. Косякова, 15а) возводит жилой комплекс ПЗСП.

Напомним, два пермских хлебозавода уже ожидают редевелопмента. Территория бывшего хлебозавода №1 по ул. Окулова, 73а подвергнется реконцепции и жилой застройке. Главное здание хлебозавода №1 (объект культурного наследия) купил на торгах администрации Перми предприниматель Всеволод Юшков. Здание реконструируют в креативный кластер, а другую часть бывшего предприятия власти выставят на торги под жилую застройку. Участок хлебозавода «Кондитер №8» (ул. Беляева, 13) купил девелопер «Ярус групп», там планируется ЖК в 14 и 16 этажей.

Гендиректор «Пермглавснаб» Владимир Занин отметил отсутствие активного многоэтажного строительства в Молодежном. В то же время, бывшую территорию хлебозавода №4 собеседник назвал подходящим местом для застройки. По словам гос­подина Занина, Молодежный испытывает проблемы с транспортной доступностью: реконструкцию загруженной ул. Соликамской отложили на неопределенный срок, а строительство трассы Тр-53 («Переход ул. Старцева–пр. Октябрят–ул. Целинная») завершится, предварительно, в 2029 году. Собеседник отметил, что для детального анализа площадки на ул. Волховской надо изучить места приложения труда жителей микрорайона, а также обеспеченность территории социальными и другими инфраструктурными объектами.

По словам гендиректора АН «Респект» Алексея Ананьева, спрос на новостройки в Молодежном будет, ведь в микрорайоне практически отсутствует конкуренция в сегменте нового жилья. При этом наибольшей востребованностью здесь пользуются малоэтажные дома. «Если „Развитие“ решит строить там, например, небольшие студии, одно- и двухкомнатные квартиры, они будут проданы. Но этот микрорайон, на мой взгляд, предпочтительнее для малоэтажного жилья — не выше пяти этажей»,— рассуждает Алексей Ананьев. Эксперт считает, что покупателями будущих новостроек будут местные жители, знающие преимущества проживания в этом районе.

Евгения Ахмедова