Выборы президента России: когда пройдут и какова процедура

Когда пройдут выборы, кто может в них участвовать и как проголосовать — в справке «Ъ».

Когда пройдут выборы

В 2018 году выборы президента проходили 18 марта. По закону «О выборах президента Российской Федерации» следующее подобное мероприятие должно состояться во второе воскресенье месяца, в который проводилось прошлое. Если этот день приходится на неделю с нерабочим праздничным днем, то выборы должны быть перенесены на следующее воскресенье.

Точную дату должен определить Совет федерации в период за 90–100 дней до дня голосования. В текущем году это должно случиться с 8 по 18 декабря. Решение о назначении даты выборов президента должно быть опубликовано в СМИ не позднее пяти дней после его принятия. Как ожидается, выборы будут назначены на 17 марта 2024 года.

Кто может голосовать и баллотироваться

Голосовать на выборах может любой гражданин РФ старше 18 лет. Исключения составляют лица, признанные судом недееспособными или находящиеся в местах лишения свободы.

Существует ряд требований к гражданину, желающему стать российским лидером. Президентом страны не может быть выбран человек:

младше 35 лет;

постоянно проживающий в РФ менее 25 лет;

имеющий или имевший ранее иностранное гражданство, вид на жительство или другой документ, дающий право на постоянное проживание за пределами РФ (это ограничение не касается людей, у которых было гражданство государства, которое было принято или его часть была принята в РФ, постоянно проживающих на подобных территориях);

признанный судом недееспособным;

находящийся в местах лишения свободы;

осужденный за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;

имевший судимость за тяжкое преступление, которая была снята или погашена менее чем за десять лет до начала избирательной кампании;

имевший судимость за особо тяжкое преступление, которая была снята или погашена менее чем за 15 лет до начала избирательной кампании;

осужденный за экстремизм и в течение пяти лет после снятия или погашения судимости;

находящийся под административным наказанием за демонстрацию или распространение экстремистской символики, которое закончится после выборов;

лишенный судом права занимать государственные должности, если срок наказания заканчивается после выборов;

осужденный за одну из статей, указанных в подпункте 2.1, пункта 5.2 статьи 3 закона «О выборах президента Российской Федерации».

Не может стать президентом РФ гражданин, причастный к деятельности организаций, признанных экстремистскими или террористическими. Учредители и руководство подобных организаций не смогут баллотироваться, если заняли свои должности за три года до вступления в силу решения суда о запрете или ликвидации.

Для работников и членов подобных организаций этот порог составляет один год. Ограничения на избрание президентом для учредителей и руководства таких организаций сохраняются в течение пяти лет со вступления в силу решения суда, а для работников и членов — трех лет. Запрет на участие в выборах также может быть наложен на людей, выражающих поддержку таким организациям, в том числе в интернете. Предоставляющих им деньги, имущественную, организационно-методическую, консультативную и иную помощью.

Кроме того, не будет зарегистрирован кандидат, имеющий иностранные счета или хранящий средства или драгоценности в нероссийских банках.

Как можно стать кандидатом в президенты РФ

Стать кандидатом в президенты можно двумя способами. Человека может выдвинуть политическая партия, имеющая по закону такие права. Партии, не входящие в Госдуму, должны собрать 100 тыс. подписей избирателей в поддержку своего кандидата. Кроме того, среди них должно быть по 2,5 тыс. из каждого субъекта РФ. Партии, входящие в Госдуму, могут выдвигать своих кандидатов без сбора подписей.

Другой способ стать кандидатом в президенты — самовыдвижение. В таком случае гражданин должен сначала собрать и зарегистрировать в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) группу избирателей, которая его поддержит. В нее должно входить минимум 500 человек. Они должны обладать избирательным правом. Затем человек должен предоставить в ЦИК 300 тыс. подписей избирателей. Это количество можно превысить не более чем на 5%. На каждый субъект РФ должно приходиться по 7,5 тыс. подписей и не более этого числа на граждан, проживающих за рубежом.

Как пройдут выборы

Голосование должно пройти с 8:00 до 20:00. Однако Центризбирком не исключал многодневный формат проведения выборов. Кроме того, пока неизвестно, в каком объеме будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Заместитель председателя ЦИКа Николай Балуев сообщал, что «опыт применения ДЭГ имеют 30 субъектов, в которых проживают 49 млн избирателей».