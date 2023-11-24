Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Выборы президента России: когда пройдут и какова процедура

Когда пройдут выборы, кто может в них участвовать и как проголосовать — в справке «Ъ».

Когда пройдут выборы

В 2018 году выборы президента проходили 18 марта. По закону «О выборах президента Российской Федерации» следующее подобное мероприятие должно состояться во второе воскресенье месяца, в который проводилось прошлое. Если этот день приходится на неделю с нерабочим праздничным днем, то выборы должны быть перенесены на следующее воскресенье.

Точную дату должен определить Совет федерации в период за 90–100 дней до дня голосования. В текущем году это должно случиться с 8 по 18 декабря. Решение о назначении даты выборов президента должно быть опубликовано в СМИ не позднее пяти дней после его принятия. Как ожидается, выборы будут назначены на 17 марта 2024 года.

Кто может голосовать и баллотироваться

Голосовать на выборах может любой гражданин РФ старше 18 лет. Исключения составляют лица, признанные судом недееспособными или находящиеся в местах лишения свободы.

Существует ряд требований к гражданину, желающему стать российским лидером. Президентом страны не может быть выбран человек:

младше 35 лет;

постоянно проживающий в РФ менее 25 лет;

имеющий или имевший ранее иностранное гражданство, вид на жительство или другой документ, дающий право на постоянное проживание за пределами РФ (это ограничение не касается людей, у которых было гражданство государства, которое было принято или его часть была принята в РФ, постоянно проживающих на подобных территориях);

признанный судом недееспособным;

находящийся в местах лишения свободы;

осужденный за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;

имевший судимость за тяжкое преступление, которая была снята или погашена менее чем за десять лет до начала избирательной кампании;

имевший судимость за особо тяжкое преступление, которая была снята или погашена менее чем за 15 лет до начала избирательной кампании;

осужденный за экстремизм и в течение пяти лет после снятия или погашения судимости;

находящийся под административным наказанием за демонстрацию или распространение экстремистской символики, которое закончится после выборов;

лишенный судом права занимать государственные должности, если срок наказания заканчивается после выборов;

осужденный за одну из статей, указанных в подпункте 2.1, пункта 5.2 статьи 3 закона «О выборах президента Российской Федерации».

Не может стать президентом РФ гражданин, причастный к деятельности организаций, признанных экстремистскими или террористическими. Учредители и руководство подобных организаций не смогут баллотироваться, если заняли свои должности за три года до вступления в силу решения суда о запрете или ликвидации.

Для работников и членов подобных организаций этот порог составляет один год. Ограничения на избрание президентом для учредителей и руководства таких организаций сохраняются в течение пяти лет со вступления в силу решения суда, а для работников и членов — трех лет. Запрет на участие в выборах также может быть наложен на людей, выражающих поддержку таким организациям, в том числе в интернете. Предоставляющих им деньги, имущественную, организационно-методическую, консультативную и иную помощью.

Кроме того, не будет зарегистрирован кандидат, имеющий иностранные счета или хранящий средства или драгоценности в нероссийских банках.

Как можно стать кандидатом в президенты РФ

Стать кандидатом в президенты можно двумя способами. Человека может выдвинуть политическая партия, имеющая по закону такие права. Партии, не входящие в Госдуму, должны собрать 100 тыс. подписей избирателей в поддержку своего кандидата. Кроме того, среди них должно быть по 2,5 тыс. из каждого субъекта РФ. Партии, входящие в Госдуму, могут выдвигать своих кандидатов без сбора подписей.

Другой способ стать кандидатом в президенты — самовыдвижение. В таком случае гражданин должен сначала собрать и зарегистрировать в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) группу избирателей, которая его поддержит. В нее должно входить минимум 500 человек. Они должны обладать избирательным правом. Затем человек должен предоставить в ЦИК 300 тыс. подписей избирателей. Это количество можно превысить не более чем на 5%. На каждый субъект РФ должно приходиться по 7,5 тыс. подписей и не более этого числа на граждан, проживающих за рубежом.

Как пройдут выборы

Голосование должно пройти с 8:00 до 20:00. Однако Центризбирком не исключал многодневный формат проведения выборов. Кроме того, пока неизвестно, в каком объеме будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Заместитель председателя ЦИКа Николай Балуев сообщал, что «опыт применения ДЭГ имеют 30 субъектов, в которых проживают 49 млн избирателей».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...