«Металлург» выиграл у «Трактора» со счетом 6:3

Южноуральское хоккейное дерби в Магнитогорске завершилось победой «Металлурга» над «Трактором» со счетом 6:3. Три предыдущих встречи команд заканчивались в пользу челябинцев.

В составе хозяев голами отметились Робин Пресс, Данила Юров, Никита Михайлис и Александр Петунин, оформивший хет-трик. Ответныые шайбы на счету Мэдисона Бауи (дубль) и Виталия Кравцова.

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин на послематчевой конференции назал этот матч худшей игрой команды в нынешнем сезоне. А «Металлург» продолжил победную серию, которая насчитывает уже девять выигранных матчей подряд.

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