Крымский мост временно закрыли для автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщает оперативный штаб Крыма.

Время действия ограничений не уточняется. Людям, находящимся на мосту рекомендовано соблюдать спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.

По данным информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту, на 19:00 очереди автомобилей со стороны Керчи и Тамани не наблюдалось.

Анастасия Донскова

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