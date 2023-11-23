В Новороссийске 21 многоквартирный дом остался без тепла из-за энергоаварии

В Новороссийске 21 многоквартирный дом остался без теплоснабжения из-за порыва на теплосетях. Об этом сообщает МЦУ города.

Энергоресурс не поступает в 12 домов на улице Пионерской, четыре дома на улице Хворостянского и пять домов на улице Южной.

В настоящее время идут работы по ликвидации последствий аварии. По предварительной информации, восстановление поврежденных сетей продлится до 21:00.

Анастасия Донскова

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