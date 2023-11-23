В Удмуртии вновь продлили ограничения для грузовиков на Воткинском направлении

В Удмуртии вновь продлили ограничение движения для грузового транспорта массой свыше 6 тонн на отдельных участках дорог из-за снегопадов. Как сообщает ГИБДД республики, оно будет действовать до 12:00 24 ноября на трассах: Ижевск — Воткинск, Воткинск — Кельчино — граница с Пермским краем и на объездной дороге Воткинска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

В пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртии добавили, что для водителей большегрузного транспорта силами поисково-спасательной службы организована возможность подвоза топлива с АЗС промежуточными емкостями и горячего чая. Водители могут позвонить по тел. 112 и подать заявку.

Ограничения для грузовиков на трассе М-7 «Волга» на территории Удмуртии действует до 23:59 23 ноября.