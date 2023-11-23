«Уральскую шляпу-2023» выиграл топ-менеджер Промсвязьбанка

В Екатеринбурге в седьмой раз прошел турнир по настольному теннису «Уральская шляпа». Победителем стал руководитель по развитию предприятий госсектора Промсвязьбанка Олег Цыганков. Второе место занял директор по капитальному строительству УК «Аэропорты регионов» Андрей Земляков. Третье — бизнесмен, владелец ООО «Землеройные машины» Антон Дударенко. Победитель и призеры получили статуэтки в виде бронзовой кепки, изготовленные ювелирным домом Moiseikin, сертификаты от интернет-бутика VipAvenue и в велнес-клуб «Тихвинъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Победителем "Уральской шляпы-2023" стал руководитель по развитию предприятий госсектора Промсвязьбанка Олег Цыганков (в центре)

Фото: Марина Молдавская Победителем "Уральской шляпы-2023" стал руководитель по развитию предприятий госсектора Промсвязьбанка Олег Цыганков (в центре)

Фото: Марина Молдавская

В турнире приняли участие 24 человека — известные политики Екатеринбурга и Свердловской области, бизнесмены и общественные деятели: мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов, глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских и другие. Соревнования состоялись в одиночном разряде в общей возрастной группе по олимпийской системе.

«Каждый год очень приятно видеть вас в этой теплой и дружественной атмосфере. "Уральская шляпа" — одно из самых любимых мероприятий в нашем издательском доме. Традиция постоянно поддерживается здесь на спортивной арене клуба настольного тенниса УГМК. Поэтому я желаю вам сегодня удачи, настроя на победу и всего самого лучшего»,— поприветствовала участников мероприятия генеральный директор ИД «Коммерсантъ-Урал» Марина Архипова.

«Уральская шляпа» — закрытый VIP-турнир по настольному теннису среди любителей. Мероприятие проводится с 2003 года издательским домом «Коммерсантъ-Урал» и клубом настольного тенниса УГМК (одна из сильнейших команд Европы, действующих победитель Клубного чемпионата России). Также партнером традиционно выступает ювелирный дом Moiseikin и компания «Сима-ленд». С 2021 года турнир носит имя Владимира Белоглазова — директора по общим вопросам УГМК, создателя клуба настольного тенниса при компании и инициатора VIP-турнира, ушедшего из жизни в феврале 2021 года.

Анастасия Таначева

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