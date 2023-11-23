Долг конвертируют в акции

Московская компания «Инвестком», принадлежащая бизнес-партнеру миллиардера Искандара Махмудова, рассчитывает взыскать с кубанских компаний «НАФГ» и АФ «Холдинг» 3,4 млрд руб. Средством погашения долга могут стать акции, учрежденного ответчиками АО «Холдинговая компания “АФГ Националь”», следует из материалов дела. Юристы не исключают, что данное судебное разбирательство является продолжением прошлогоднего спора между ООО «Инвестком» и ХК «АФГ Националь» о взыскании аналогичной задолженности. При этом эксперты сходятся во мнении, что конечной целью ООО «Инвестком» является не возврат долга, а перевод акций на себя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Холдинговая компания «АФГ Националь» ранее владела кубанским производителем риса и овощей ООО «АФГ Националь», которое в прошлом году перешло под контроль компании «Инвестком»

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Холдинговая компания «АФГ Националь» ранее владела кубанским производителем риса и овощей ООО «АФГ Националь», которое в прошлом году перешло под контроль компании «Инвестком»

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Москвы рассматривает исковое заявление ООО «Инвестком» к компаниям «НАФГ» и «АФ Холдинг» (обе зарегистрированы в Славянском районе Кубани) о взыскании задолженности в размере 3,4 млрд руб. Согласно судебным материалам, размещенным в картотеке арбитражных дел, в настоящий момент в рамках дела проводится экспертная оценка рыночной стоимости акций. Речь идет об 1,46 млрд акциях АО «Холдинговая компания “АФГ Националь”», принадлежащих ООО «АФ Холдинг» (19,9019%), и 5,8 млрд акциях АО, принадлежащих ООО «НАФГ» (80,0981%). Экспертное заключение должно быть представлено в суд до 13 декабря 2023 года.

Согласно сведениям из системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Инвестком» зарегистрировано в Москве в феврале 2022 года. Основной вид деятельности — вложения в ценные бумаги. Владельцем является Иван Юзефович —партнер российского миллиардера Искандара Махмудова (31-е место в рейтинге отечественных миллиардеров Forbes).Чистая прибыль компании по итогам 2022 года составила 129,8 млн руб.

АО «ХК “АФГ Националь”» учреждено в 2012 году в Москве. Основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Уставный капитал составляет 7,3 млрд руб. Убыток по итогам 2022 года превысил 14 млрд руб. АО принадлежит компаниям ООО «НАФГ» (бенефициар Марат Сафин) и ООО «АФ Холдинг», в числе совладельцев которого осужденные за хищение 5,5 млрд руб. у ПАО «Россети Центр и Приволжье» топ-менеджеры ПАО «ТНС энерго»: Дмитрий Аржанов, Борис Щуров, Сергей и Софья Афанасьевы.

Холдинговая компания «АФГ Националь» ранее владела кубанским производителем риса и овощей ООО «АФГ Националь», которое в прошлом году перешло под контроль компании «Инвестком» (компания господина Юзефовича выкупила у Россельхозбанка права требования к ООО «АФГ Националь», после чего по решению суда получила 99,9% доли в УК должника). Также в 2022 году краевой арбитраж удовлетворил требование компании «Инвестком» о взыскании 3,3 млрд руб. с «дочки» АО «ХК “АФГ Националь”» — ООО «Зерновая компания “Новопетровская”».

«Обращает на себя внимание, что ООО “Инвестком” приобрело достаточно крупный пакет прав требования по кредитам у Россельхозбанка. Формально между исками 2022 и 2023 годов не прослеживается прямая связь, но, безусловно, приобретение настолько крупных прав требований к связанным должникам преследует общую экономическую цель»,— прокомментировали разбирательство в юридической компании «Бендреский и партнеры».

Партнер и руководитель практики «Банкротство и суды», юридической фирмы «Меллинг, Войтишкин и Партнеры» Павел Новиков считает, что дело по иску ООО «Инвестком» к компаниям «АФ Холдинг» и «НАФГ» («московское дело») является в каком-то смысле продолжением дела по иску фирмы «Инвестком» к ХК «АФГ Националь» и ООО «Зерновая компания “Новопетровская”» («краснодарское дело»).

«Скорее всего, компания “Инвестком” в рамках “краснодарского дела” никогда не преследовала цели действительно взыскать с зерновой компании “Новопетровская” долг, и, по всей вероятности, не стремится взыскать задолженность именно в виде денежных средств с ответчиков в рамках “московского дела”»,— рассуждает юрист.

Он отмечает, что ранее суд удовлетворил два требования ООО «Инвестком»: о переводе на общество 99,9% доли в уставном капитале компании «АФГ Националь» и о взыскании 3,3 млрд руб. с зерновой компании «Новопетровская», которая на 100 % принадлежит «АФГ Националь». Иными словами, по словам господина Новикова, для компании «Инвестком» не было смысла требовать долг у самой себя. Кроме того, в банке данных исполнительных производств, отсутствует информация о том, что ООО «Инвестком» взыскивает с зерновой компании «Новопетровская» сумму долга. Информация о выдаче исполнительного листа отсутствует в картотеке арбитражных дел. Это, по оценке юриста, является очень важной деталью, потому что в судебном акте по «краснодарскому делу» на 11-й странице особо подчеркивается, что для перевода доли исполнительный лист не требуется, а требуется только заверенная копия судебного акта, которая может быть направлена в регистрирующий орган. Павел Новиков считает, что если бы ООО «Инвестком» ставило себе целью обратить взыскание на денежные средства зерновой компании, то ему необходимо было бы получить исполнительный лист, чего не сделано.

В рамках «московского дела» ООО «Инвестком» требует у компаний «АФ Холдинг» и «НАФГ» примерно ту же сумму долга (3,4 млрд руб.), однако по делу назначена экспертиза об определении рыночной стоимости акций ХК«АФГ Националь». Таким образом, по мнению господина Новикова, несложно предположить, что целью ООО «Инвестком» является не взыскание долга, а перевод акций на себя так же, как и в «краснодарском деле». Судя по всему, эти акции тоже были заложены по кредитному договору с Россельхозбанком, резюмирует эксперт.

В ООО «Инвесткоме» на запрос «Ъ-Кубань» не ответили.

Наталья Решетняк

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