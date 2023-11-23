Представители AVA Group обсудили с дольщиками сроки завершения строительства ЖК «Кино»

Сегодня, 23 ноября, представители холдинга AVA Group провели встречу с дольщиками ЖК «Кино». Это один из самых крупных долгостроев Краснодара, дольщики которого ждут ключи своих квартир больше семи лет. На встрече с дольщиками представители компании заверили, что планы компании не изменились, завершение строительства и ввод в эксплуатацию домов планируется уже в 2024 году.

«За период с 24 ноября 2021 года компания генерального подряда выполнила общестроительные работы на сумму 1,8 млрд руб. На завершение строительства, реализацию оставшихся свободных площадей необходимо дополнительно 2,4 млрд руб.»,— рассказал директор девелоперского блока «Краснодар» холдинга AVA Group Алексей Самович.

По информации девелопера, общая готовность первой литеры — 93%, стилобатной части — 45%. Плановый ввод в эксплуатацию первой литеры запланирован на первый квартал 2024 года. Во второй литере работы также ведутся, подрядные организации находятся на объекте. Общее количество строительных бригад — около 300 человек. Две недели назад на площадку второй литеры было доставлено лифтовое и вентиляционное оборудование, которое в настоящий момент монтируется. Электромонтажные и инженерные сети в строящемся ЖК выполнены на 60%. Плановая сдача второй литеры — второй квартал 2024 года.

«Запланированный график строительства выполняется, специалисты по всем видам работ — отделочным, монтажным, электрификации, водоснабжения — полностью соблюдают производственный график. Жилой комплекс будет построен в запланированный нами срок, введен в эксплуатацию и передан дольщикам. К любому из вариантов развития событий готовы и прорабатываем меры противодействия, чтобы люди получили ключи от квартир, здесь сомнений у них быть не должно. Я вам гарантирую, что юридические споры выполним собственным ресурсом. Существование застройщика и наличие его прав на этот объект в любом случае обеспечим»,— заявил советник президента AVA Group по правовым вопросам Константин Сигачев.

В AVA Group также напомнили, что собственник земельного участка, действуя с аффилированными ему компанией-застройщиком ООО «Юг-ГарантСтрой» и генподрядчиком ООО «Кристалл-Комфорт», похитили с 2012 по 2016 год более 1 млрд руб. у дольщиков ЖК «Мультиплекс "Кино"». В 2021 году собственника и его соучастников осудили. С этого момента строительством объекта занялась компания ООО «СЗ "АльфаСтройКомплект"». Теперь первоначальный застройщик пытается вернуть себе контроль за строительством объекта, подав в суд на нового застройщика. В настоящее время между хозяйствующими субъектами ведутся судебные тяжбы.

Степан Пермяков