«Простая женщина, мать и бабушка, а не военнослужащая»

В Кировском райсуде Уфы, где слушается уголовное дело в отношении 57-летней Рамили Галим (ранее Саитова; внесена в список террористов и экстремистов), обвиняемой в призывах к дезертирству, рассмотрели ходатайство ее адвоката Гарифуллы Яппарова о прекращении уголовного дела. По его словам, в действиях его подзащитной нет события и состава преступления, а следствие не установило мотивы, цели и последствия преступления. Судебная коллегия решила приобщить заявление к материалам уголовного дела, но дать ему оценку было решено при вынесении приговора. Следующее заседание суда назначено на 30 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подсудимая и ее адвокат безуспешно просили суд закрыть уголовное дело

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ Подсудимая и ее адвокат безуспешно просили суд закрыть уголовное дело

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

В Кировском райсуде Уфы под председательством Артура Сулейманова состоялось очередное судебное заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении Рамили Галим (внесена в список террористов и экстремистов), ранее отбывавшей наказание за публичные призывы к экстремистской деятельности. В ноябре 2021 года она была осуждена на три года в колонии-поселении за призыв сносить кресты на Урале.

В августе 2022 года она освободилась из заключения, а весной этого года ее задержали вновь по обвинению в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (п. в ч.2 ст.280.4 УК РФ). Санкции по этой статье предусматривают до шести лет лишения свободы.

По версии следствия, в ноябре 2022 года подсудимая опубликовала в YouTube двухминутное обращение к мобилизованным жителям Башкирии, в котором содержались призывы к дезертирству. Этот видеоролик вчера транслировался в ходе судебного заседания.

Адвокат подсудимой Гарифулла Яппаров предложил прекратить уголовное преследование подзащитной, заявив соответствующее ходатайство. В частности, адвокат отметил, что в деле отсутствуют событие и состав преступления, а следствие не установило мотивы, цели и последствия преступления. По мнению господина Яппарова, подсудимую на запись видеоролика сподвигла информация, размещенная в соцсетях военнослужащими и добровольцами о проблемах с обеспечением в начальный период частичной мобилизации. Эта информация, заявил адвокат, возмутила подсудимую «как женщину, мать и бабушку», а видеообращение было записано уже после того, как президент Владимир Путин 31 октября публично объявил о завершении частичной мобилизации.

«Простая женщина, мать и бабушка, а не военнослужащая, знающая тонкости военного дела», отметил адвокат, «не знала о том, что в момент своего обращения у нее уже нет целевой аудитории». По его мнению, подзащитная «по сути своей простой женской натуры и женской наивности» ошибочно думала, что в стране продолжается частичная мобилизация.

Подсудимая поддержала ходатайство адвоката.

Представитель гособвинения Альберт Мингазов, в свою очередь, выступил против удовлетворения заявления о прекращении уголовного дела.

Посовещавшись на месте, судебная коллегия решила приобщить ходатайство к материалам уголовного дела, но дать ему оценку было решено при вынесении приговора.

Следующее судебное заседание назначено на 30 ноября.

Венера Хисамова