На Кубани изучат возможность совместного с Китаем производства сельхозтехники

На Кубани обсудили возможности взаимодействия с Китаем при производстве сельхозтехники и комплектующих. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации производителей сельскохозяйственной техники и оборудования АПК Краснодарского края.

«Развитие российско-китайского сотрудничества отражает стратегические интересы и широкий круг экономических потребностей двух стран»,— отметил председатель ассоциации Василий Абаев.

Китайскую продукцию, представленную в рамках выставки «ЮгАгро 2023», изучат кубанские специалисты на предмет внедрения продукта и организации совместного производства в крае.

Анастасия Донскова

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