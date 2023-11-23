На Кубани изучат возможность совместного с Китаем производства сельхозтехники
На Кубани обсудили возможности взаимодействия с Китаем при производстве сельхозтехники и комплектующих. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации производителей сельскохозяйственной техники и оборудования АПК Краснодарского края.
«Развитие российско-китайского сотрудничества отражает стратегические интересы и широкий круг экономических потребностей двух стран»,— отметил председатель ассоциации Василий Абаев.
Китайскую продукцию, представленную в рамках выставки «ЮгАгро 2023», изучат кубанские специалисты на предмет внедрения продукта и организации совместного производства в крае.
Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram