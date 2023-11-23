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В Воронеже сотрудника управления МВД на транспорте заподозрили в мошенничестве

Управление Следственного комитета России по Воронежской области возбудило уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы) в отношении оперативного сотрудника отдела собственной безопасности управления на транспорте МВД России по ЦФО подполковника Андрея Богачева. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали собеседники в юридической сфере региона.

Официально о возбуждении дела в Следственном комитете не сообщали, в ведомстве от комментариев отказались. По данным «Ъ-Черноземье», в основу уголовного дела легли материалы управления ФСБ по Воронежской области. Как считает следствие, подозреваемый предложил оказать покровительство представителю коммерческой фирмы, однако обещанные им действия не входили в его должностные обязанности. В управлении МВД проводится служебная проверка.

Расследование уголовного дела продолжается. Мера пресечения подозреваемому, который признал вину, не избиралась.

Владимир Зоркий

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