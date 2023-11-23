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Прокуратура выявила серию нарушений в работе Краснобаковского детского дома

Прокуратура внесла представление нижегородскому министерству социальной политики из-за нарушений федерального законодательства, допущенных в работе Краснобаковского детского дома.

По данным областной прокуратуры, в ходе проверки в государственном казенном образовательном учреждении выявлены недостатки в проведении профилактической работы с детьми.

Также в детдоме найдены нарушения в образовательной деятельности, в сфере здравоохранения. Кроме того, сотрудники учреждения в своей работе допускают нарушения санитарных норм, в том числе — при организации детского питания.

Устранение нарушений находится на контроле органов прокуратуры.

Андрей Репин

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