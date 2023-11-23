С «Хартии» взыскали ущерб за загрязнение почвы фильтратом

Второй Арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение суда о взыскании с ООО «Хартия» 4,9 млн руб. в качестве ущерба, нанесенного почве в результате стекания фильтрата полигона ТКО возле деревни Селиваново в Угличском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Верхне-Волжского межрегионального управления Федеральной службы в сфере природопользования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Верхне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора Фото: Верхне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора

Полигон в Угличском районе начал работать в 2013 году. В 2017 году в рамках концессионного соглашения его передали ООО «Хартия» для проведения реконструкции. В апреле 2022 года в Верхне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора поступила информация по вопросу обнаружения места сброса фильтрата полигона в лесном массиве рядом с деревней Селиваново.

На место выехали специалисты Росприроднадзора и установили, что между полигоном и прудом, заваленным мусором, есть растекания фильтрата полигона на площади 400 кв.м. «С помощью прибора Garmin Etrex ЗОх произведены замеры координат и площади загрязненной территории, которая составила 940,48 кв.м.»,— говорится в тексте решения суда.

В ходе выезда были отобраны пробы, которые показали наличие превышения концентраций загрязняющих веществ. Проба фильтрата, согласно заключению Ярославского филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО», обладала острой токсичностью. Росприроднадзор рассчитал сумму ущерба, которая составила 4,9 млн руб., и направил претензию ООО «Хартия». Однако ущерб ответчик не возместил, в связи с этим Верхне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось в суд.

В суде ответчик указывал на сомнения относительно достоверности и правильности отбора проб. Пояснял также, что это излив не фильтрата, а воды из поврежденного шланга. «Считает, что контрольные мероприятия проведены с грубыми процессуальными нарушениями. Пояснил, что с территории полигона на прилегающую территорию вытекала вода из шланга, который был поврежден в процессе проливки тела полигона»,— указывается в тексте решения.

Однако арбитражный суд Ярославской области с доводами ответчика не согласился и постановил взыскать с ООО «Хартия» нанесенный ущерб. В пресс-службе Верхне-Волжского межрегионального управления Федеральной службы в сфере природопользования рассказали, что ответчик подал жалобу на решение суда, однако второй арбитражный апелляционный суд оставил решение суда без изменения.

«Суды сочли доказанным причинение вреда почвам от загрязнения в результате стекания фильтрата полигона ТКО на почву на земельном участке по адресу: Ярославская область, Угличский район, д. Селиваново. Постановлением второго Арбитражного апелляционного суда от 18.10.2023 решение было оставлено без изменения, а апелляционная жалоба ООО «Хартия» - без удовлетворения»,— сообщили в пресс-службе Верхне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора.

Алла Чижова