На территории Калмыкии в естественную среду выпустили 20 особей дрофы красотки

В Калмыкию доставили первую партию дрофы красотки в рамках исполнения поручения президента РФ по созданию пилотного центра реинтродукции дрофиных в республике. На днях 20 особей были выпущены в естественную среду обитания, сообщает пресс-служба правительства Калмыкии.

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Дрофы красотки, внесенные в Красную книгу России, были выращены в «Эмиратском Центре разведения птиц для сохранения» в Узбекистане. Предварительно специалисты в течение двух лет проводили подготовительную работу, чтобы выбрать наиболее благоприятные территории для выпуска птиц в Калмыкии. Ранее в регионе отмечали единичные случаи прилетов дрофы красотки в юго-восточных районах республики.

В организации мероприятий по восстановления популяции птиц в Калмыкии приняли участие Фонды «Росконгресс», ООО «Соколинный центр «Камчатка», ФГБУ ВНИИ «Экология», Министерство природных ресурсов Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования «Росприроднадзор» и другие ведомства и организации.

Анастасия Назарова