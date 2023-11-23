Минсельхоз выбрал пять предприятий АПК Ленобласти, которым выделят 60,6 млн руб.

Минсельхоз России выбрал пять агропромышленных предприятий Ленобласти, которым выделят 60,6 млн руб. субсидий на возмещение затрат на строительство или модернизацию объектов предприятий, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Комиссия министерства выбрала проекты модернизации молочных предприятий «Торосово», «Красногвардейский», «Красноозерное», а также проект современного картофелехранилища Всеволожской селекционной станции. Еще один проект — внедрение оборудования для маркировки продукции молокозавода «Красноозерное». Стоимость всех пяти проектов составит 300,7 млн руб., примерно пятую часть затрат покроет субсидия — 60,6 млн руб.

В пресс-службе уточнили, что такой вид господдержки называется «капексы». Правительство России и областное правительство компенсирует инвесторам по 25% расходов на строительство объектов производства или их модернизацию.

«В этом году объем господдержки агропромышленного комплекса региона составит 6,1 млрд рублей, господдержка из областного бюджета увеличена почти на 14%. Общий рост объемов производства продукции АПК ожидаем не менее 3%», прокомментировал председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

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