Цены на сжиженный газ выросли на 7,2% в Воронежской области

В Воронежской области предельная максимальная розничная цена на сжиженный газ, поставляемый населению для бытовых нужд, увеличена на 7,2%: с 32,33 до 34, 83 руб. за 1 кг. Такое решение приняли в региональном министерстве тарифного регулирования, сообщила пресс-служба ведомства. Уточняется, что розничная цена применяется всеми организациями и индивидуальными предпринимателями, поставляющими его воронежцам в баллонах.

«Максимальная розничная цена на газ действует на территории всей Воронежской области. Она позволит создать условия для привлечения на территорию области поставщиков из других регионов для развития конкурентного рынка»,— считают в министерстве.

Алина Морозова

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