Средняя пенсия в Татарстане составляет 20 тысяч рублей

В Татарстане средний размер страховой пенсии по старости в настоящее время составляет 20 673 руб. 60 коп., сообщил глава регионального отделения Социального фонда РФ (СФР) Эдуард Вафин на заседании Госсовета республики.

По его словам, такого размера средняя страхования пенсия достигла после повышения с 1 января 2023 года на 4,8%. Кроме того, с 1 апреля были увеличены социальные пенсии на 3,3%, а с 1 февраля — ежемесячные денежные выплаты на 11,9%.

В настоящее время в Татарстане более 1,1 млн пенсионеров, 320 тыс. получателей социальных выплат, 217 тыс. страхователей. В совокупности выплаты этим категориям лиц из СФР за год превышают 273 млрд руб.

Полина Петрова